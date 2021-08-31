Dargeçit'te 2 mahalle karantinaya alındı

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Selim KAYA/DARGEÇİT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Dargeçit ilçesinde iki mahalle koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine karantinaya alındı.

Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçeye bağlı kırsal Sümer ve Kılavuz mahalleleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı. Kararda, karantina süresince mahallelere giriş ve çıkışların jandarma tarafından kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanacağı, karantina kurallarına uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-08-31 23:52:02



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