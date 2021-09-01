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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor

İHA

Midyat'ta asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Midyat merkezde daha modern yollar için beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için kent genelinde başlatmış olduğu yol çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilçe ve kırsal mahallelerde devam eden sathi kaplama, kilitli parke ve BSK çalışmalarıyla ulaşım daha kolaylaştı. Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığının, Midyat ilçe merkezinde 3 noktada çalışması devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehrin kalbi Hastane Caddesinde bin 450 metre uzunluğunda beton asfalt çalışması sürüyor. Mezarlık Caddesinde malzeme serimi, sıkıştırma işlemlerinin ardından beton asfalt yapılacak. Nazım Hikmet Caddesinin alt yapı çalışmaları bitti. Malzeme seriminin ardından BSK asfalt yapılacak. Yılmaz Güney Caddesi ise 10 bin metrekare kilitli parke çalışması yapılarak vatandaşın hizmetine açıldı. Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Midyat merkezde alt yapı çalışmalarının ardından yol çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Aslan, “Kamu kurumların tamamına sorduk. Altyapı çalışmalarının yapılması gereken yerlerde çalışmalar yapıldı. Yağmur hatlarını Midyat Belediyesi’yle birlikte yaptık. Altyapı bittikten malzeme serimi, sulama ve sıkıştırma işlemleri ile beton asfalt çalışmaları devam ediyor” dedi.
Midyat merkezde yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda beton asfalt ve 10 bin metrekare kilitli parke yol çalışması yaptıklarını belirten Aslan, yaklaşık bir hafta içerisinde Midyat merkezdeki asfaltlama çalışmalarını bitireceklerini söyledi.

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