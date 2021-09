Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Terörden temizlenmiş bu toprakları, karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceğiz" Bakan Varank başkanlığında Mardin sanayicileri ile istişare toplantısı gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Mardin’de Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile Kalkınma Ajansları İmza Töreni gerçekleşti. Bakan Varank törende yaptığı konuşmada, "Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri tarafından istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Mardin’i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Dicle Kalkınma Ajansı Rekabet İklimi Geliştirilmesi Finansman Desteği İmza Töreni gerçekleşti. Programa Bakan Varank'ın yanı sıra Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili ile DİKA Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengizhan Dermirkaya, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

Açılış konuşması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projelerle Mardin’deki sanayicilere, kadınlara ve turizme hizmet edeceklerini ve ekonomiye büyük güç katacağını aktardı. Bakan Varank, “Bakanlığımız, Kalkınma Ajansımız ve GAP İdaremizle birlikte Mardin’in gelişimini nasıl destekleyebiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. İşte bugün de ilk buluşmamızı bu çalışmaların ürünü olan önemli yatırımlar ve açılışlar eşliğinde yapıyoruz. Toplantı sonrasında yürütücü kurumlarımızla proje sözleşmelerini imzalayacak ve uygulamaları başlatacağız. Öğleden sonra da yine ajansımız desteğiyle restore edilen Dara Antik Kenti Örenyeri’nin açılışını yapacağız. Her biri birbirinden önemli bu projeler ilimiz sanayicilerine, kadınlarına ve turizmine hizmet edecek, Mardin’in ekonomisine güç katacak. İnşallah bundan sonra da Mardin’in büyük potansiyeline odaklanarak sizlerle daha sık buluşacağız. Bugün zaten şehrimiz sanayisinin durumunu ve önümüzdeki dönem çalışmalarını istişare etme fırsatımız da olacak. Güçlü yönlerimizi, fırsatları ve ihtiyaçları değerlendireceğiz. Sizlerden alacağımız geri bildirimlerle de Mardin’in üretim, ihracat ve istihdamını artıracak yeni çalışmaları başlatacağız” dedi.



“Terörden temizlenmiş bu toprakların, karanlık günlere dönmesine fırsat vermeyeceğiz"

Bakan Varank, terör belasının Mardin topraklarından temizlendiğini, bir daha eski karanlık günlere dönülmesine asla fırsat vermeyeceklerini aktardı. Bakan Varank, “Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak, geri kalmışlığın terör örgütleri tarafından istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çarşamba günü 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Ekonomimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 büyüyerek rekor bir performansa imza attı. Bu büyümeyle ülkemiz OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Alt bileşenlere baktığınızda da imalat sanayimiz, yüzde 43,4’lük bir büyümeyle yine ekonomimizin itici gücü oldu. Tabi bunu kabullenemeyenler alıştığımız gibi ülkemizin en köklü kurumlarından olan TÜİK’e hadsizce saldırmaya başladılar. Vay efendim böyle bir büyüme olabilir miymiş? TÜİK’e güvenmiyorlarmış. Bunlar acaba Avrupa Birliği ülkelerinin ya da Birleşik Krallığın büyüme rakamlarını gördüler mi? TÜİK’e karşı ön yargılarını oralardaki istatistik kurumları için de taşıyorlar mı? Onlara kalsa AK Parti döneminde Türkiye’de tek bir fabrika bile açılmadığını iddia ediyorlar. Defalarca bu iddiaları sunanları OSB’lere davet ettik, tenezzül edip gelmediler. Türkiye büyüyor, muhalefet kabul etmese de görmek istemese de büyüyor. Şehirlerimizdeki OSB’lere bir gitseler, yeni yatırımların nasıl hızlı bir şekilde devriye aldığını görseler, fabrikaları bir ziyaret etseler zaten çarkların nasıl umutla döndüğüne onlar da şahit olacak. Ama biz bunların bu zihniyetine alıştık. Bu yüzden onların ne dediğine çok da bakmadan işimize odaklanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz çerçevesinde atılımlarımıza devam ediyoruz. Peki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ne yapıyorsunuz derseniz, OSB’ler, Endüstri Bölgeleri ve KSS’lerle ülkemizin sanayi altyapısını güçlendiriyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ArGe ve Tasarım merkezleri ile neredeyse sıfırdan inşa ettiğimiz arge ekosistemimizi geliştiriyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK ile işletmelerimizin dijital dönüşümünü destekliyoruz. Özel sektör yatırımlarını özendirmek üzere cazip teşvikler sağlıyoruz. Kurduğumuz kuluçka merkezleri ve oluşturduğumuz fonlarla yenilikçi girişimciliğe katkı sağlıyoruz. Ülkemizin teknolojik dönüşümü için gerekli insan kaynağını oluşturmak üzere kapsamlı programlar uyguluyoruz. Kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretimini sağlayacak kapsamlı destek mekanizmaları kurguluyoruz” diye konuştu.



“Bölge kalkınma programlarıyla iller arası gelişmişlik farkını azaltıyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bölgesel kalkınma programları ile iller arasındaki gelişmişlik farklarını azalttıklarını vurguladı. Varank, “Tüm bunların yanında, elektrikli ve otonom araçlar, uzay ve yapay zeka gibi alanlarda ülkemize çağ atlatacak vizyon projeler geliştiriyoruz. Sadece ana temalarını sıraladığımda bile uzayıp giden bu listedeki politikaların birçoğu ilk kez hükümetlerimiz dönemlerinde uygulanmaya başlandı. Önceden var olanlarda da 2002 yılındaki durumla ve şimdiki durumu kıyasladığınızda arada büyük uçurumlar olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla ben bu muhalefete zihniyetine, üretimde, büyümede, ihracatta yaptığımız atılımları eleştirmeden önce buralardaki gelişmelere bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. İşte Ticaret Bakanımız dün ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Büyümede olduğu gibi ihracatta da yıllık bazda yüzde 52 gibi rekor bir artış söz konusu. İlk 8 aylık ihracatımız 140 milyar doları geçti. İnşallah yıl sonu itibariyle Cumhuriyet tarihinde ilk kez 200 milyarı geçip bir rekora daha imza atacağız. 2004 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen Mardin’in ekonomisi 2019 yılında 24,1 Milyar Liralık bir milli gelir oluşturdu. Bu gelirin bileşenlerine baktığınızda bir sınır ili olması nedeniyle ticaret ve hizmet sektörlerinin çok büyük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Tabi bunun yanında, bölgede geçmişte terör sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ilimizin sanayi performansı da mütevazi bir şekilde arttı. 2004’te sanayinin il milli geliri içindeki payı yüzde 10 iken 2019’da yüzde 15’lere yükselmiş durumda. Bu artış ilimizin ihracatına da yansıyor, 2020 yılında Mardin’in ihracatı 1 milyar dolar olmuş. 2002 yılında bu rakamın sadece 23 milyon dolar civarında olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda kaydedilen ilerleme daha net ortaya çıkıyor. Diğer taraftan, 2019 yılı itibarıyla ilimizde 140 binden fazla kayıtlı istihdam söz konusu. Tabi gerek ihracat gerekse istihdam performansında Mardin’in bir sınır ili olmasının etkisi olduğunun farkındayız. Ama hazır giyim ve gıda sanayi gibi sektörlerde kayda değer gelişmeler olduğu verilere yansıyor. İl ekonomimizin son 19 yılda kaydettiği bu sürekli gelişmeye Bakanlık olarak biz de katkı sunuyoruz. Bizden önce Mardin’de sadece bir OSB var iken bugün 3 OSB’miz bulunuyor. Bu OSB’lere bugüne kadar yaptığımız yatırım tutarı 65 milyon lirayı geçti. Sanayi altyapısına yaptığımız yatırımların yanında, işletmelerimize de üretim ve ihracatlarını artıracak destekler sağlıyoruz. KOSGEB aracılığıyla 2003’den bu yana 5 bin 400’ün üzerinde projeye 201 milyon liranın üzerinde finansman desteği verdik. Dicle Kalkınma Ajansımız kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın 200 projesine 117 milyon liralık kaynak aktardı. Özel sektör yatırımlarını artırmak üzere 2002’den bu yana 4,8 milyar lira yatırım öngörüsü olan 948 projeye yatırım teşvik belgesi düzenledik. İşte bu desteklerin katkısıyla Mardin’deki işyeri sayısı 2008 yılında 2 bin 200 civarında iken 2019 yılında 6 bin 800’ü geçti. İmalat sektörlerindeki iş yeri sayısı yaklaşık 3 kat arttı. İnşallah önümüzdeki dönemde desteklerimizi daha da artıracak ve Mardin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandıracağız” şeklinde konuştu.



“Mardin’de rakamlarla sabit bir gelişme söz konusu”

Bakan Varank, Mardin’de rakamlarla sabit bir gelişme söz konusu olduğunu, ama Mardin’in sahip olduğu köklü kültürü, verimli toprakları ve dinamik insan kaynağı ile çok daha büyük bir potansiyele de sahip olduğunu bildiklerini aktardı. Bakan Varank, “Bunun için de gelişmeye açık alanları tespit ediyor, yenilikçi projelerimizle bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Bugün sözleşmesi imzalanacak 4 proje de bu çalışmaların güzel örneği. Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ile bölgede faaliyet gösteren imalat sanayi işletmelerinin finansman maliyetlerini azaltacağız. Böylece daha fazla kaynağı yatırıma yönlendireceğiz.

Tabi bu programın bütçesinin artırılması ile ilgili bir talep söz konusu. Bu yıl uygulama sonuçlarını görüp inşallah önümüzdeki yıl bütçeyi artırarak daha fazla işletmemizi destekleyeceğiz. Diğer taraftan, SOGEP kapsamında destek vereceğimiz, toplam bütçesi 3 milyon lira olan ‘Bir Mutfak Hikayesi’ ve ‘Kadın Emeği Tandır Evleri’ projeleri ile kadınların aktif iş gücüne katılmalarını sağlayacağız. Son olarak, CMDP kapsamında destekleyeceğimiz Mardin Kalesi Kaya Islahı Projesinde ise kale etrafındaki kaya düşmesi riski bulunan yamaçları ıslah edeceğiz. Böylece buraları turizme kazandırarak, ilimizin turizm kapasitesini artıracağız. Mardin’in bizim gönlümüzdeki değeri çok yüksek. O nedenle önümüzdeki dönemde de Mardin’de üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Bu amaçla üzerinde çalıştığımız yeni bir programın da müjdesini burada sizinle paylaşmak isterim. Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Mardin’in 3 ilçesinde ve 2. OSB’de tekstil sektörüne yönelik hazır fabrika binaları inşa edeceğiz. Tamamlandığında 2 bin kişilik istihdam oluşturmasını hedeflediğimiz bu fabrikalarla işsizliği bu bölgenin sorunu olmaktan çıkaracağız. Yakın zamanda bu projelerle ilgili geldiğimiz aşamaları sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında, ben Mardin’in bir Teknoloji Geliştirme Bölgesine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şehre bir Teknopark yakışır. Üniversitemiz ve ilgili diğer kurumlar tarafından yapılacak bir başvuruyu memnuniyetle karşılayıp gerekli desteği vereceğimizi belirtmek isterim” diye belirtti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili ile DİKA Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demirtaş, Mardin’e yatırılacak olan yatırımların kente büyük katkı sunacağını belirterek, projelerin kente hayırlı olmasını diledi. Vali Demirtaş, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Mardin, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve kadim bir kültürü, köklü bir mirası günümüze taşıyan önemli bir cazibe merkezidir. Mezopotamya Ovası’na hakim konumu, gastronomisi, zengin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel ve turistik değerleriyle, ulusal ve uluslararası turizm alanlarında yüksek potansiyele sahip olan Mardin, sanayi, tarım, hayvancılık ve ticarette de her gün biraz daha gelişmektedir. Malumunuz ilimizin ekonomisi tarım, hayvancılık, ticaret ve turizm dayanmaktadır. Bugün ilimizin önde gelen sektörleri gıda imalat sanayi, tekstil ve kültür turizmi olarak karşımızda durmaktadır. Bu meyanda ihracatta Türkiye’de 18. sırada yer alan kentimiz, öğütülmüş tarım ürünleri ve giyim eşyaları üzerine ihracatta yoğunlaşmıştır. Kent sanayimizin can damarı olan Mardin Organize Sanayi Bölgemizde toplam 141 adet sanayi tesisimizin hizmet verdiğini hatırlatmakta da yarar görüyorum. Bununla birlikte son yıllarda sanayi yatırımlarına olan talebi karşılamak üzere Mardinimizde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğunu ve altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığının altını çizmek istiyorum. Buradan yeni kurduğumuz 2. Organize Sanayi Bölgesi için ülkemizin dört bir tarafından girişimcileri ilimize davet ediyoruz. Yeni yatırımların ilimize kazandırılmasında girişimcilerimizi Mardin’e yönlendirmesi noktasında Sayın Bakanımızın desteklerini esirgemeyeceğine yürekten inanıyorum. Mardinimiz her geçen gün gelişen ve modernleşen sanayi alt yapısının yanında açık hava müzesi görünümündeki yapısıyla da bir turizm kentidir. Kentsel sit alanları, taş mimarisi, tarihi ve geleneksel kent dokusuyla; tarih, kültür ve inanç turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin kent paydaşlarının refahına hizmet etmesi noktasında da ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İnanıyorum ki yürüttüğümüz tüm bu proje ve çalışmalarla, medeniyetlerin kesişim noktası Mardinimizi turizmde de layık olduğu konuma taşıyacak, Mezopotamya’nın taşa yansıyan güzelliklerini tüm dünyayla buluşturacağız. Mevcut yatırımların yanı sıra Mardin’de yenilenebilir enerji, gıda imalat sanayi, turizm tesisleri, tekstil, tarım ve hayvancılık ile madencilik sektörleri gelişime açık olup, potansiyel yatırım alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlarda Mardinimize kazandıracağımız yeni yatırımların, önümüzdeki dönemde ilimizin ekonomik kalkınmasına ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Buradan bir kez daha yerli ve yabancı yatırımcılarımızı hali hazırda hizmet veren Mardin Organize Sanayi Bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum. Valilik olarak tüm yatırımcılarımıza gereken yardımı ve kolaylığı sağlayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle imza törenini gerçekleştireceğimiz projelerin ve toplantımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.