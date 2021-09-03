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Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi Kentte Süryani çöreği yiyen Bakan Varank: "Süryaniler bu işi biliyor"

İHA

Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi Kentte Süryani çöreği yiyen Bakan Varank: "Süryaniler bu işi biliyor"

Mardin’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentin tarihi çarşılarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Tarihi çarşıda Süryani çöreği yiyen Bakan Varank, "Süryaniler bu işi biliyor" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Mardin’i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ardından Mahmut Feyzi Yedikardeş Camisinde cuma namazı kılan Bakan Varank, daha sonra Mardin 1. Caddede esnafı ziyaret etti. Hasan Ayyar Çarşısı, Revaklı Çarşısı, Tellallar Çarşısı, Bakırcılar Çarşısını gezen Bakan Varank, esnafla sohbet etti. Süryani çöreği yiyen Bakan Varank Süryanilerin işi bildiğini söyledi. Ardından Mardin merkezden ayrılan Bakan Varank, Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu açılış törenine katılmak için Dara’ya geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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