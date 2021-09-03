Kızıltepe’nin şehir hastanesi ısrarı sürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyadan kampanya başlatan ilçe sakinleri, şehir hastanesinin ilçelerine yapılmasını istiyor.

Uzun süredir yapılması planlanan Mardin Şehir Hastanesi gündemden düşmüyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Mardin’in en büyük ve Türkiye’de birçok ilden daha büyük olan Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, hastanenin Kızıltepe ilçe sınırları içerisinde yapılmasını istiyor. Bunun için sosyal medya platformu Facebook üzerinden örgütlenen vatandaşlar, hazırladıkları dilekçeyi CİMER’e gönderdi. CİMER'e gönderilen dilekçede, "Bizler Mardin iline bağlı Kızıltepe, Nusaybin, Derik ilçeleri ve bağlı köylerinde ikamet etmekteyiz. Yıllardır büyük bir heyecanla beklediğimiz Mardin Şehir Hastanesinin yapım ve ihale sürecinin başlamış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Kızıltepe’nin merkez ve bağlı köylerle birlikte 300 bin, Nusaybin’in merkez ve bağlı köylerle birlikte 100 bin, Derik’in merkez ve bağlı köylerle birlikte 50 bin, hatta Kızıltepe ilçesinin herhangi bir yerinde yapılması halinde Şanlıurfa iline bağlı merkez ve bağlı köyleri ile birlikte nüfusu 150200 bin arası olan Viranşehir ilçesinden gelecek hastalara da hizmet verme kapasitesine sahip olacaktır. Bundan ötürü bu ilçelerle ulaşımı son derece kolay ve güvenlik problemi olmayan, saydığımız ilçeler ve bağlı köylerle beraber yaklaşık 600 bin kişiyi aşkın bir nüfus yoğunluğuna hitap edecek Mardin Şehir Hastanesi’nin Kızıltepe ilçesinde yapılması bizler için elzemdir. Cumhurbaşkanımızdan bu konudaki ricamız, Mardin Şehir Hastanesi’nin Mardin merkezi Diyarbakır yolunda Üniversite Hastanesi'nin içinde ve tıp fakültesinin yanında yapılması halinde yukarıda belirttiğimiz 600 bin nüfusu aşkın insanın daha kısa mesafeden, daha güvenli bir şekilde, emek ve zaman kaybı olmaksızın şehir hastanesinin sunacağı sağlık hizmetlerinden istifade etme imkanını zora sokacaktır. Mardin merkezde bulunan 300 yataklı devlet hastanesi, nüfusu 100 binden biraz fazla olan Mardin merkeze yeterli ve hatta fazladır. Mardin merkezde tıp fakültesi yapılacak olması hususu da göz önüne alındığında, yapılacak 700 yataklı şehir hastanesinin Mardin merkezde yapılmasının Mardin merkezde yaşayan vatandaşlar açısından hiçbir yararı, kolaylığı ve hizmete erken ulaşılabilirliği olmayacaktır. Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Viranşehir ilçesinde oturan 600 bine yakın vatandaş olarak Mardin Şehir Hastanesi’nin izah ettiğimiz gerekçelerden dolayı Kızıltepe ilçemizin herhangi bir yerine yapılmasını saygılarımızla talep ederiz” denildi.

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