İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem bulvarında bulunan bir inşaatın, asansör boşluğuna düşen Murat Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Midyat Devlet Hastanesi morguna cenazesi kaldırılan Murat Aktürk’ün ölümü ile ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

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