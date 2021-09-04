İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem bulvarında bulunan bir inşaatın, asansör boşluğuna düşen Murat Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Midyat Devlet Hastanesi morguna cenazesi kaldırılan Murat Aktürk’ün ölümü ile ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.