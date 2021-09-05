Eşini öldürüp kaçtı, özel ekip arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini öldürüp kaçtı, özel ekip arıyor

DHA

Eşini öldürüp kaçtı, özel ekip arıyor


Selim KAYA/SAVUR (Mardin), (DHA)MARDİN'in Savur ilçesinde daha önce eniştesini öldürdüğü için 27 yıl cezaevinde kalan ve bir yıl önce şartlı tahliye edilen Abdulkadir Pulent (62), eşi Emine Pulent'i (61) götürdüğü üzüm bağında öldürüp kaçtı. Pulent'in yakalanması için özel ekip kuruldu.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde kırsal İçören Mahallesi´nde meydana geldi. Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i köyün dışındaki, kendilerine ait olan üzüm bağına götürdü. Pulent, burada tartıştığı eşi Emine Pulent'i öldürdü. Olayı duyan köylüler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, bağda Emine Pulent'in cansız bedeniyle karşılaştı. Emine Pulent'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Buradaki otopsinin ardından yakınlarının teslim aldığı Pulent'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Olayın ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışmada öldürdüğü belirtildi. Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. Jandarma, Pulent'in yakalanması için özel ekip kurdu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Savur Selim KAYA
2021-09-05 13:43:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mardin’de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Midyat'ta trafik kazası: 4 yaralı
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin’de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya ...
Kızıltepe’nin şehir hastanesi ısrarı sürüyor
YEREL HABERLER Kızıltepe’nin şehir hastanesi ısrarı sürüyor
Dara Antik Kenti Örenyeri çevre düzenlemesi ve restorasyonu açılış töreni Bakan Varank ile gerçekleşti
YEREL HABERLER Dara Antik Kenti Örenyeri çevre düzenlemesi ve ...
Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi Kentte Süryani çöreği yiyen Bakan Varank: "Süryaniler bu işi biliyor"
YEREL HABERLER Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi Kentte ...
Mardin'in en büyük alışveriş merkezi büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin'in en büyük alışveriş merkezi büyümeye devam ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Terörden temizlenmiş bu toprakları, karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceğiz" Bakan Varank başkanlığında Mardin sanayicileri ile istişare toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Terörden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.