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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye sınırında yüz yüze eğitim bando konseriyle başladı

DHA

Suriye sınırında yüz yüze eğitim bando konseriyle başladı


Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, Suriye sınırında kırsal Şenyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okul için düzenlenen törende bando ekibinin verdiği konserle başladı.
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Şenyurt Mahallesi'nde İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın da katılımıyla Diyarbakır'dan gelen bigbandoo21 grubunun verdiği konserle öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Şenyurt İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Çam, aşılamanın önemine dikkat çekti. Çam, şunları söyledi:
"İlçemizde 75 binden fazla öğrencimiz eğitim öğretime başladı. Koronavirüs henüz bitmiş değil ancak devletimizin bütün birimleri, başta Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarımız olmak üzere tüm birimlerimiz okullarımızda alınması gereken bütün tedbirleri aldı. Velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve servisçilerimiz başta olmak üzere sizlerden istirhamımız, belirlenen kurallar dahilinde eğitimin devam edebilmesi için elinizden gelen gayreti göstermenizdir. Çünkü artık bir gün dahi kaybedecek vaktimiz yok. Aşılama çok önemli, Kızıltepe'de öğretmenlerimizin aşılama oranı yüzde 80'leri aştı. Her bir öğretmenimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabi bu oranı yüzde 90'ların üstüne çıkartmamız gerekiyor. Servisçilerimiz de bilinçlendirildi ve aşılama konusunda bir gayret gösteriliyor. Velilerimizden de aşı olma konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Eğer el birliği içinde duyarlı olursak bu beladan hem ülke hem millet olarak kurtulacağız inşallah."
Konuşmanın ardından Kaymakam Çam ve protokol üyelerinin katılımıyla yeni okul binası hizmete açılarak, ilk ders zili çaldı.  DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-09-06 14:18:39

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