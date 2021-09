Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp

Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)İZMİR'den akraba ziyareti için geldiği Mardin´in Kızıltepe ilçesinde 3 gün önce kaybolan lise öğrencisi Ümüd Can Özden (16), aranıyor.

İzmir'de, Buca Atatürk Lisesi 2´nci sınıf öğrencisi Ümüd Can Özden, bir süre önce akraba ziyareti için Kızıltepe´ye geldi. 3 Eylül günü 'yemek yemeye çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Ümüd Can akşam eve dönmedi. Ümüd Can'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Ümüd Can Özden´in bulunması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-09-06 15:35:15



