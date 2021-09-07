Mardin'de iki kırsal mahalle karantinaya alındı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde artan Covid19 vaka sayıları nedeniyle Duruca ve Girmeli kırsal mahalleleri karantinaya alındı.

Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, 7 Eylül günü saat 23.00 itibarıyla Girmeli ve Duruca mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu. Karantina kararının alınmasından sonra jandarma tarafından alınan önlemlerle her iki mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

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