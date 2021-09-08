Bu ürünün fiyatı küçük, etkisi büyük İran’dan gelen ruşur taşı fiyatı ve etkisiyle yüzleri güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu ürünün fiyatı küçük, etkisi büyük İran’dan gelen ruşur taşı fiyatı ve etkisiyle yüzleri güldürüyor

İHA

Mardin'de sabuncularda satışa sunulan İran'a özgü ruşur taşı uygun fiyatı ve cilde verdiği güzellik ile yerli ve yabancı müşterilerden rağbet görüyor.

Bu ürünün fiyatı küçük, etkisi büyük İran’dan gelen ruşur taşı fiyatı ve etkisiyle yüzleri güldürüyor

Mardin’de sabuncularda satışa sunulan İran’a özgü ruşur taşı uygun fiyatı ve cilde verdiği güzellik ile yerli ve yabancı müşterilerden rağbet görüyor.
Mardin’in Artuklu ilçesinde sabuncular tarafından satışa sunulan ruşur taşı hızlı etkisi ve fiyatı ile dikkat çekiyor. İran’daki Sefitab Mağarasından doğal olarak elde edilen taş tebeşir parçasına benzer yumuşacık pudramsı bir yapıya sahip, doğal mineralli yumuşak kilden oluşuyor. Ruşur taşı, İranlı kadınların güzellik sırrı olarak bilinirken, cilt lekesi güneş lekesi, siyah nokta ve akne için faydalı olduğu biliniyor. Nemli cilde uygulandığında gözle görülen leke giderici etkisi ile kadın erkek bütün müşterilerin ilgi odağı oldu. Adet fiyatı 2 lira olarak sabuncularda satışa sunuluyor.
Son 23 yıl içerisinde en popüler olan ürün olduğunu söyleyen İdris Kanza, “Hem yerel halk ayriyeten de dışarıdan gelen, başka şehirlerden gelen ve başka ülkelerden gelen insanların bayağı ilgisini çekti. Çünkü anında bir etkisi var. Tamamıyla doğal bir de fiyatı uygundur. Adet fiyatı 2 lira, 3 tanesi 5 liradır. Direkt orjinal olanından fiyat genel olarak İran'daki fiyatı da aynıdır. Müşteriler ilk başta aldıkları zaman bizden hani biz genelde hediye babında verdik. Hediye olarak birkaç tane veriyoruz. Kullanıyorlar bakıyorlar ki faydası var, bizi arıyorlar ve kargo ile tekrar göndermemizi istiyorlar” dedi.

“Ruşur taşı İran'dan geliyor”
Yüzdeki leke, akne, sivilce, siyah nokta, doğum lekesi ve güneş lekeleri için kullanıldığını belirten Kanza, “Ayriyeten de cilt kararmaları için birebirdir. Doğal topraktan elde diliyor. İşlenip içerisine gül suyu ayrıyeten 34 tane bitki özü katılıp bu kıvama getiriliyor. Yüzünüze sürüp şöyle 2 dakika peeling şeklinde masaj yaptığınız ilk kullanımda cildi beyazlatma özelliğini gözünüzle görürsünüz. Ruşur taşı ise içerisinde çinko bir de iyot bulunmaktadır” diye konuştu.

“İranlı kadınların güzellik sırrı olarak bilinmektedir”
Kıvamına bakıldığında taş gibi değil, elle hafif kırılabilecek kurabiye kıvamında olduğunu dile getiren Kanza, “Hem yüzünüzü su döküp şundan bir parça alıyorsunuz su ile birlikte yüzünüze 2 dakika peeling ve masaj şeklinde uyguluyorsunuz. Haftada 2 defa kullanmanız yeterli olacaktır. Zaten ilk kullanımda ciddi beyazlatıyor. Cilt lekelerini gideriyor. Gözle görülür bu etkiyi görüyorsunuz. Ruşur taşı kullandığınız zaman bir cilt bakım seansına girmiş kadar etkisini görebiliyorsunuz. Dokusu itibariyle ve içerisinde özleri itibariyle de ciddi rahatlatma ve temizleme özelliği var. Ayriyeten sabunlarımızla özellikle özel üretim eşek sütü sabunumuzla birlikte kullandığınız zaman daha fazla faydasını görürsünüz. İlk önce yüzünüzü bu sabunla yakarsınız cildi hafif kirlerden arındırır. Arkasından ise ruşur taşı ile cildinize daha detaylı bir bakım yapmış olursunuz. Hiçbir şekilde içerisinde kimyasal madde bulunmamaktadır. Tamamıyla doğaldır. Sabunumuz da aynı şekil kendi üretimimiz tamamıyla doğal el yapımıdır” şeklinde konuştu.
Ruşur taşını beğenerek kullandığını söyleyen Münevver Kahraman, “Sürekli kullandığım bir ürün. Aylardır buradan alıyoruz. Çok güzel faydaları var. Güneş lekeleri, siyah noktalar, sivilce ve her şey için çok birebir bir ürün. Siyah noktalarım ve sivilce izlerim çok fazlaydı. Onlar için alıp kullandım. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Çevreme de sürekli tavsiye ettiğim bir ürün” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nusaybin'de iki köy karantinaya alındı
Mardin'de iki kırsal mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mardin'de iki kırsal mahalle karantinaya alındı
Eşinin boğazını kesip kayıplara karışmıştı, arazide ölü bulundu
YEREL HABERLER Eşinin boğazını kesip kayıplara karışmıştı, arazide ...
Kaymakam Solmaz göreve başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Solmaz göreve başladı
Midyat'ta Süryani cemaatinden 30 yıl sonra papaz töreni
YEREL HABERLER Midyat'ta Süryani cemaatinden 30 yıl sonra papaz ...
Mardin’de Beslenme Okulu Projesinde 10. etap eğitimler başladı
YEREL HABERLER Mardin’de Beslenme Okulu Projesinde 10. etap ...
Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, nokta operasyonlarla aranıyor
YEREL HABERLER Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, nokta ...
Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp
YEREL HABERLER Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp
Suriye sınırında yüz yüze eğitim bando konseriyle başladı
YEREL HABERLER Suriye sınırında yüz yüze eğitim bando konseriyle ...
Mardin’de kaybolan Ümüd Can’dan 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Mardin’de kaybolan Ümüd Can’dan 3 gündür haber ...
Mardin’de kilitli parke çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’de kilitli parke çalışmaları yoğun şekilde ...
Midyat’ta yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Midyat’ta yüz yüze eğitim başladı
Mardin Valisi Demirtaş, yüz yüze eğitimde ilk ders zili heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, yüz yüze eğitimde ilk ders ...
14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.