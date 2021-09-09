Mardin'de okul servisleri denetlendi

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Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından Midyat genelinde okul servisleri denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerince 59 serviste gerçekleştirilen denetimde sürücülerin ve araçların bulundurması gereken belgeler ile rehber öğretmenlerle birlikte aşı kartı uygulamasına bakıldı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi.

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