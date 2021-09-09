Dargeçit ve Ömerli ilçelerine Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dargeçit ve Ömerli ilçelerinde toplanan katı atıkların çevreye zarar vermemesi ve daha temiz bir kent için Katı Atık Aktarma İstasyonu yapıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda katı atık aktarma istasyonu olmayan Dargeçit ve Ömerli ilçelerine Katı Atık Aktarma İstasyonu Projesi kapsamında yapımına başlanılan istasyonların çalışmaları devam ediyor. Her biri 4 bin metrekare alan üzerine yapılan aktarma istasyonlarının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Dargeçit ve Ömerli belediyeleri tarafından gün içerisinde ilçelerde toplanan katı atıklar, aktarma istasyonuna döküldükten sonra Büyükşehir Belediyesine ait aktarma tırı ile alınıp, katı atık döküm merkezine getirilecek. Katı atıkların gelişi güzel farklı alanlarına dökülmesinin önüne geçilerek çevre temizliğine büyük katkı sağlayacak.

Daha önce 5 araç ile ilçelerden getirilen katı atıklar, istasyon sayesinde bir tır ile aktarımı sağlanarak Büyükşehir Belediyesine ekonomik katkısı olacak. Çöplerin bir noktada toplanmasıyla Dargeçit ve Ömerli ilçelerinin daha temiz ve kokudan arınması sağlanacak.

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