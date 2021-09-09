Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı

10 yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin bina için "Enerji Kimlik Belgesi" verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı 1 mahallede vaka artışı nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı alındı.

Kızıltepe ilçesinde bazı yerleşim alanlarında korona virüs salgınında vakalarda yaşanan artışlar nedeniyle sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak ve engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda ilçeye bağlı Eşme Mahallesinde 10 gün süre ile karantina uygulanması kararı alındı.

İlgililer, korona virüs kural ve tedbirlerine uyulmaması durumunda karantina kapsamının genişletilebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.