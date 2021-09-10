İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Mardin

2021-09-10 08:48:28



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