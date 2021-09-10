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Mardin’de 112 acil hattına gelen çağrıların yüzde 86’sı asılsız çıktı

İHA

Mardin’de 112 acil hattına gelen çağrıların yüzde 86’sı asılsız çıktı

Mardin’de son 8 ayda 112 acil çağrı hattına gelen 915 bin 539 çağrıya cevap verilirken, asılsız ihbarda bulunanların sayısı ise 788 bin 970 olarak kayıtlara geçti.
Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı, Valilik Dara Toplantı Salonunda Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda; acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Kentte son 8 ayda 112 Acil Çağrı Merkezine gelen tüm çağrıların yüzde 86,12’sine tekabül eden 788 bin 970 çağrının asılsız çıktığına dikkat çekildi. 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik cezai yaptırımların uygulandığı belirtilen toplantıda, ağustos ayı sonu itibariyle toplam 915 bin 539 çağrının karşılandığı; bunların 126 bin 569 tanesinin vakaya dönüşen çağrı olduğu, 788 bin 970 tanesinin de vakaya dönüşmeyen asılsız çağrı olduğu kaydedildi.
Halka asılsız ihbar yapmamaları konusunda çağrıda bulunan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş “Asılsız çağrıların yapılmaması konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Çünkü yapılan her asılsız çağrı yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşımıza ulaşılmaması demektir. Asılsız çağrılar hem yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa ulaşmayı engelliyor hem de sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerimizin işini zorlaştırıyor. Her asılsız çağrının bir canı tehlikeye attığı unutulmamalıdır” dedi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdür Vekili Cihangir Sağıroğlu, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, AFAD İl Müdürü Davut Esen, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün ile diğer ilgililer katıldı.

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