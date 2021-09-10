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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDIMardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yardere kırsal mahallesi ile mezralarında terör örgütüne yönelik yapılan operasyon nedeniyle bugün saat: 05:00'te uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı saat 15.00 itibariyle kaldırıldı. Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Mardin

2021-09-10 16:13:22



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