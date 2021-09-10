Terör örgütüne yönelik operasyonun sona ermesiyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı 1 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sona ermesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Mardin'in kırsal bölgelerinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla bugün saat 05.00 itibarı ile Artuklu ilçesine bağlı Yardere kırsal mahallesi ve mezralarında icra edilen operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 15.00 itibarı ile kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.