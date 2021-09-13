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Tarih konakta 12 yaşındaki Arin'den piyano resitali

DHA

Tarih konakta 12 yaşındaki Arin'den piyano resitali


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde 12 yaşındaki Arin Aslan, ilçede sivil mimarilerinin en güzel örneklerinden birini yansıtan Devlet Konukevi'nde turistlere konser verdi. Arin, hedefinin Fazıl Say gibi bir sanatçı olmak olduğunu söyledi.
Midyat'ta yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Arin Aslan, 2018'de İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ve üstün yetenekli çocuklara ilgili duydukları enstrümanları çalmalarını sağlayan Bilim ve Sanat Merkezi'nce (BİLSEM) yapılan yazılı sınavda başarılı olunca merkezde piyano ve keman dersleri almaya başladı. Aslan, yeteneği sayesinde kısa sürede piyano çalmayı öğrendi. Arin, ilçede sivil mimarilerinin en güzel örneklerinden birini yansıtan Devlet Konukevi'nde turistlere konser verdi. Öğretmenlerinin de keman ve çello ile eşlik ettiği Arin'in performansı büyük alkış aldı.
'KEYİFLE ÇALIYORUM, GÜZEL OLUYOR'
Arin Aslan, çocukluğunda beri piyanoyu çok sevdiğini belirterek, "Annem de babam da benim bir müzik aleti çalmamı istiyordu. Sonra bir müzik öğretmeninin yanına gittik. Önce piyano ile başlamam gerektiğini söyledi. Ben de piyanoyla başladım ve ilerlettim. İlk başladığımda çok heyecanlıydım. Keyifle çalıyorum, güzel oluyor. Bazen üzülünce de çalıyorum. Piyanoyu seviyorum. Bir sürü şarkı çalıyorum. Hedefim; Fazıl Say gibi birisi olmak" dedi.
'KEŞFEDİLMESEYDİ, KÖRELMİŞ GİTMİŞTİ'
Babası Murat Aslan, Arin'in yeteneğinin keşfedilmemesi durumunda körelip gideceğini ifade ederek "BİLSEM'in Midyat'ta olması bizim için büyük bir imkandır. Arin için de büyük bir imkandır. Arin, yeteneği bakımından şu an bayağı ilerlemiş durumda. Piyanoyu çok güzel çalabiliyor. İnşallah, Türkiye'de Fazıl Say, İdil Biret gibi ünlü bir sanatçı olur. Piyano çalması bizi çok mutlu ediyor, gururlandırıyor" diye konuştu. 
Midyat BİLSEM Müdürü Ramazan Arslan da Arin'in önemli aşamaları geçip yeteneği tescillenmiş bir çocuk olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Biz, bu tarz çocuklara gerekli ortamı sağlayıp, gerekli eğitmenlerle, gerekli danışmanlarla buluşturup var olan potansiyellerini ortaya çıkarıp en üst noktaya çıkaracak bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Temel hedefimiz; bu tarz çocukların toplumda heba olmasının önüne geçmek. Bunları alıp yetiştirmek, potansiyellerini, yeteneklerini en üst seviyeye çıkarıp, bütün dünyada ses getirecek çalışmalar yapmak."  DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2021-09-13 09:43:52

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