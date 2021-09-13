Yaşayan müzede Mardin’in kültür ve sanatı canlı dokunuşlarla hayat buluyor

Mardin'de 1 Eylül'de faaliyete giren Yaşayan Kültür ve Sanat Müzesi'nde kentin kültür ve sanatı canlı dokunuşlarla hayat buluyor.

Mardin’in Artuklu ilçesindeki Yaşayan Kültür ve Sanat Müzesi, 1 Eylül tarihinde faaliyete girdi. Yapım aşaması 9 ay süren müzede Mardin’in kültür ve sanatı canlı performanslar şeklinde ziyaretçiler için sergileniyor. Mardin’e özgü badem şekeri, bakır işlemeciliği, telkari işlemeciliği atölyelerinde yapım aşamaları gözler önüne seriliyor. Mardin’in bilinen halk oyunu olan Reyhani oyunu, dengbej, arbane gösterisi ve yörenin nazar inancında bulunan kurşun dökme ritüeli canlı performans ile misafirlere izletiliyor.

Mardin’de yaşayan müzeyi aktif hale getirdiklerini kaydeden Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, “Mardin'in kültürünü, sanatını gelen misafirlerimizin, ziyaretçilerimizin aynı çatı altında görebileceği bir müze oldu. İçinde neler var? Hem sanatımızın hem kültürlerimizin canlı performansları ile beraber uygulayacağı, badem şekeri uygulaması, telkari odasının uygulaması, çünkü bunlar tamamen bir atölye. Bakır atölyesi uygulaması. Gelen misafirlerimiz bunların nasıl yapıldığını görüp izleyebilir. Ve onlarla ilgili bilgi alabilir” dedi.



“Amacımız Mardin’in kültürünü ve sanatını gelecek nesillere aktarmak”

Bu sanatın ve kültürün devam etmesi için gelen misafirlere tanıtım yaptıklarını söyleyen Gürgör, “Yukarıda canlı performans salonlarımız var. Reyhani oyunu Mardin’in bilinen en eski oyunudur. Dengbejimiz var, arbane atölyemiz var. Kurşun dökme atölyemiz mevcut. Burada nazar için iyi geldiğine inanılır ve kurşun dökme atölyemizde kurşunun nasıl döküldüğü de gösteriliyor. Yani tamamen insanlara Mardin’in kültürünü, sanatını bir çatı altında görebileceği, izleyebileceği, canlı performans şeklinde atölyelerimiz mevcut. Bu proje benim hayalimdi. Yaklaşık 89 yıldır tasarladığım Mardin’in kültürünü, sanatını bir çatı altında, müze şeklinde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Zahmetli oldu. Ama sağ olsunlar bizim ustalarımız hepsi tecrübeli, kendi dallarında bir araya gelerek birbirimize sorduk. Birbirimize danışarak ve planlayarak bunu kurduk. Bunu kurmak kolay değildi ama biz bu şeyi başardığımız için de mutluyuz” diye konuştu.

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