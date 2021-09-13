Kral Şakir ve arkadaşları minik hayranlarıyla buluştu

Çizgi film karakterleri Kral Şakir ve Necati, Mardin’de alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte minik hayranları ile buluştu.

Mardian Mall AVM'de düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren çocuklar, Kral Şakir ve Necati'nin yaptığı çeşitli gösterilerle eğlendi. Aileleri ile birlikte izlemeye gelen çocuklar, Kral Şakir ve Necati'nin gösterilerini hayranlıkla seyretti. Kral Şakir ve Fil Necati maskotları sahne gösterisinin yanı sıra, interaktif yarışmaları, dansları ve hatıra fotoğrafı çekimi gibi aktivitelerle çocuklar ile aileleri keyifli anlar yaşadı. Etkinlik esnasında çocuklara pandemi ile ilgilide bilgiler verildi, maske takmanın zorunlu olduğu etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Etkinlik ile ilgili tedbirli tutum ve hijyen dolu hizmet verdiklerini belirten Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, “TSE Covit19 Güvenli Hizmet Belgesini alarak, Güneydoğu ve Mardin’in en güvenilir ilk ve tek alışveriş ve yaşam merkezi olmanın verdiği haklı gururu yaşıyoruz. Bu tutumumuz ve hassasiyetimizi yapmış olduğumuz etkinliklerde de koruyor, valimizin katkılarıyla da temmuz ayında AVM’de açılan aşı standı ile de bugüne kadar 10 binin üzerinde müşterilerimize aşılama yaparak Mardin’i aşı haritasında hedeflediği mavi kategoriye girmesi içinde elimizden gelen tüm tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Tedbirlerimizi aksatmadan çocuklarımızın da kültürel ve sosyal gelişimlerini de aksatmamak adına atölyeler, eğitici ve öğretici etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Mardian Mall AVM'nin kuruluşunun 1'nci yıl nedeniyle pandemi kuralları çerçevesinde sosyal ve kültürel faaliyetlere devam edilecek. Mardian Mall'daki etkinlik, 1819 Eylül tarihlerinde de devam edecek” dedi.

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