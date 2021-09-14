Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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