Mardin'de avukata silahlı saldırı

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Mardin’in Artuklu ilçesinde görülen davanın ardından müebbet hapis cezası alan kişinin yakınlarının karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.



Olay, Merkez Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 8 yıl önce 2 kişisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın görülen davasında müebbet hapis cezası alan kişilerin yakını karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulundu. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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