Mardin'de avukata silahlı saldırı

Mardin’in Artuklu ilçesinde görülen davanın ardından müebbet hapis cezası alan kişinin yakınlarının karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.
Olay, Merkez Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 8 yıl önce 2 kişisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın görülen davasında müebbet hapis cezası alan kişilerin yakını karşı tarafın avukatına silahlı saldırıda bulundu. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.