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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de ilkokul haftası kutlandı

İHA

Mardin’de ilkokul haftası kutlandı

Mardin’de ilkokul haftası hazırlanan programla kutlandı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde ilkokul haftası kutlandı. Program il milli eğitim müdürlüğü binası konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. 6 Eylül itibariyle ilk ders zilinin çalması ile birlikte 232 bine yakın öğrenci, yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluştu. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasının tüm paydaşları, yeni eğitimöğretim dönemine başlamanın heyecanını ve sevincini yaşıyor.
Bu yıl, yeni eğitimöğretim yılına korona virüs tedbirleri eşliğinde başladıklarını söyleyen Vali Demirtaş, “Milli Eğitim Bakanlığımızın Sağlık Bakanlığımız ile koordineli bir biçimde hazırladığı okul rehberi çerçevesinde eğitimöğretim faaliyetlerimizi titizlikle sürdüreceğiz. Bu meyanda okullarımızın maske ve temizlik malzemesi ihtiyaçları öncelikli olmak üzere diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Okullarımızda ve okul pansiyonlarımızda temizlik personellerimizin görevlendirilmesi noktasında gereken adımları ivedilikle attık. Altını çizmek isterim ki evlatlarımızın sağlığı, ilk ve en önemli önceliğimizdir. Onların saçlarının teline zarar gelmemesi için bu dönemde eğitimin tüm paydaşlarıyla yoğun işbirliği içerisinde çalışacağız. Okul yönetimlerinden öğretmenlere, kantin işletmecisinden servis çalışanlarına okulla, sınıfla, öğrenciyle, eğitimle temas eden tüm kesimlerin göstereceği hassasiyetle okullarımızı açık tutacağız” diye konuştu.
Eğitimin tüm paydaşlarını; öğrencileri, öğretmenleri, okul çalışanlarını, velileri ve tüm vatandaşları bir kez daha tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet eden Vali Demirtaş, “Maske, mesafe ve temizlik konularında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlatıyor; bakanlığımız tarafından aşı tanımlaması yapılan tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeksizin aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki bu salgından kurtuluşun yolu aşıdan geçiyor. Aşıyla toplum bağışıklığını kazanacağımızı, kentimizi Türkiye haritasında maviye dönüştürerek risksiz iller kategorisine taşıyacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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