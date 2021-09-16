Nusaybin'de iki mahalle karantinaya alındı

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Mardin'in Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı kırsal Bahçebaşı ve Çatalözü Mahalleleri saat 08.00 itibariyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği artan yeni tip korona virüs (Covid19) vakaları nedeniyle kırsal Bahçebaşı ve Çatalözü Mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı bildirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ise, karantina süresince aşı sırası gelen vatandaşların İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait mobil aşı ekiplerince aşılarının evlerinde yapılabileceği ifade edildi.

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