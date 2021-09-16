Nusaybin'de 2 mahalle karantinaya alındı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesine bağlı Bahçebaşı ve Çatalözü mahalleleri, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bahçebaşı ve Çatalözü mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı bildirildi. Karantinaya alınan mahallelerin girişlerinde jandarma ekipleri görevlendirildi. İhtiyaçların giderilmesi için Nusaybin Belediyesi ekipleri görevlendirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ise karantina süresince aşı sırası gelenlere, mobil aşı ekiplerince aşılarının evlerinde yapılabileceğini duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2021-09-16 11:10:02
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