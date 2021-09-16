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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriyelilerin aşılama oranı Türk vatandaşlarla benzer seyrediyor

İHA

Suriyelilerin aşılama oranı Türk vatandaşlarla benzer seyrediyor

Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, Suriyelilerin aşılama oranının Türk vatandaşlarla benzer seyrettiğini söyledi.
Mardin’de göç idaresi verilerine göre 55 bin Suriyeli yaşıyor. İlde genç nüfusa sahip Suriyeli göçmenler aşılamada düşük orana sahip iken, aşılama konusunda da ana dilde bilinçlendirilerek aşı olmaya ikna ediliyor. Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, Suriyeli ve diğer göçmenlere ayırım yapılmadan hizmet verildiğini ve aşılama oranlarının Türk vatandaşlarla benzer seyrettiğini kaydetti. Göç İdaresi verilerine göre yaklaşık olarak 55 bin Suriyeli vatandaş ile birlikte yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Uzman Dr. Adın, “İlimiz malum göç güzergahı, mülteci güzergahı ve sınır ile olduğumuz için bazen vatandaşlarımız için hem bir geçiş noktası hem de bir ikamet noktası olarak hizmet görmektedir. Bu noktada vatandaşlarımızı aşıladığımız gibi Suriyeli kardeşlerimizi veyahut diğer mülteci kardeşlerimizi de pandeminin kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi açısından herhangi bir ayırım gözetmeksizin aynı şekilde Covide yönelik aşılamasını yapmaktayız” dedi.

“Mardin’de bulunan mültecilerin yaş dağılımı daha genç olduğu için aşılama oranı düşüyor”
4 ilçede 5 adet saha projesi kapsamında göçmen sağlığı merkezinde yine Suriye kökenli hekim ve hemşireler başta olmak üzere Suriyeli vatandaşların aşılarını anadilde hizmet vermek kaydı ile gerçekleştirdiklerini bildiren Dr. Adın, “Bunun haricinde hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde de Türk veyahut Suriyeli ayrımı yapılmaksızın aşılama faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye'de bulunan ve özellikle ilimizde bulunan mültecilerin yaş dağılımı bizim vatandaşlarımıza nazaran bir miktar daha genç. O yüzden ülkenin her yerinde görüldüğü gibi bizim vatandaşlarımızda olduğu gibi yaş grubu düştükçe aşıya ilginin azaldığını görüyoruz. Buda aşılanma oranında biraz düşüklüğe sebep olmaktadır. Çünkü gençler hastalığı daha hafif geçirmekte veyahut da salgın algıları ileri yaşa göre daha düşük olduğundan ötürü aşıya biraz daha az ilgi görülmektedir Ancak anadille hizmet ile ilgili bir sıkıntının olup olmadığını sürekli değerlendirmekteyiz. Herhangi bir ilgi azlığı veya hizmet kısıtlaması yok. Tabii temelde yine bu Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere mülteci kardeşlerimiz için açılmış olan göçmen sağlığı merkezimizde yine aynı ülkeden gelen doktor, hekim, hemşire ve sağlık çalışanları hizmet vermekte. Kendi anadillerini kullandıkları için bu zaten hizmetin kalitesini ve erişilebilirliğini ciddi bir şekilde arttırmaktadır. Bunun haricinde bölge insanımız hem Arapça hem Türkçe konuşmayı bildikleri içinde ilimiz özelinde bir anadil sıkıntısı yaşamıyoruz. Bu da ilimizdeki göçmenlerin sağlık hizmetlerinden erişimini belki Türkiye'nin geri kalan kısmına göre daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlıyor” diye konuştu.
"Suriyelilerde aşılama oranının yaş dağılımı üzerinden baktığınız zaman bizim Türkiye Cumhuriyeti uyruklu vatandaşlarımız ile benzer şekilde seyrediyor" diyen Dr. Adın, “İlimizde aşılama devam etmekte ve oranımız yükselmeye devam etmektedir. Bildiğiniz üzere yakın dönemde sarı kategoriye geçtik. Kısa bir süre içerisinde mavi kategoriye de geçmeyi hedeflemekteyiz inşallah. Ancak biraz geriden geliyoruz. İlimiz genç bir il olduğu için yükselmeye devam etmekteyiz. Aynı şekilde Suriyelilerin aşılaması da devam ediyor” şeklinde konuştu.
Pandemi sürecinde hastalara Covid aşısını da uyguladıklarını söyleyen Suriye uyruklu Dr. Şakir İcazi, “Tabi ki zamanla daha iyi oluyoruz. Aslında bir zaman önce çok az kişi aşı için geliyordu. Ama mesela son hastam aşı yapayım mı yapmayayım mı? Diye geldi. Bizde sorularına cevap verdik. İkna ettik ve aşı oldu. O yüzden şimdi aşının çok önemli olduğunu herkese anlatıyoruz. Ve yavaş yavaş daha iyi sonuçlar alıyoruz. Daha fazla sayı aşı olmaya geliyor. Umuyoruz inşallah herkes aşı olur” dedi.
Aşı olmaya gelen Suriyeli Abdülaziz Elhaman, “Bugün 2 dozumu yaptırdım. Çok iyi hastalıktan koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor koronaya karşı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz bize bu hizmeti sunduğu için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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