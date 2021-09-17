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Midyat’ta kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye kalkan şahsa tır çarptı

İHA

Midyat’ta kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye kalkan şahsa tır çarptı

Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde kırmızı ışıkta geçen şahsa tır çarptı. Kazada kırmızı ışıkta geçen vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Cizre istikametinden Midyat’a gelen tır, yayaya kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Akçay’a çarptı. Olay yerine giden Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri olası başka bir kazayı önlemek için güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akçay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akçay'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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