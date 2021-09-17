17 yıldır cinayetten aranan şüpheli yakalandı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de 17 yıldır cinayetten aranan R.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanıp, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu cinayetten 2004 yılından bu yana firari olarak aranan R.Ç.'nin Nur Mahallesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı. JASAT ekiplerince takibe alınan R.Ç.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yakalanan R.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-09-17 21:30:13



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