Dağ mukallidi zorlu Afrika göçü öncesi Mardin'de enerji depoluyor

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Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)TÜRKİYE´de genellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde yayılım gösteren göçmen kuşlardan dağ mukallidi (hippolais languida), zorlu Afrika göçü öncesi mola verdiği Mardin´de haşere tüketerek enerji depoluyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte zorlu Afrika yolculuğuna hazırlanan dağ mukallidi, bir süredir mola verdiği Mardin´in Artuklu ilçesinin yüksek kurak dağlarında görüntülendi. Dikenlerin üstünde gezerek haşereleri tüketen Dağ mukallidi, zorlu Afrika yolculuğu öncesinde gerekli olan protein ve gücü depolamış oluyor.

Nadir görülen kuş türlerinden olmakla birlikte göç dönemlerinde ülkenin batı ve orta kesimlerinde de kaydı bulunan dağ mukallidi, güney kesimlerin yanı sıra yaz aylarında Afganistan, Pakistan ve Türkmenistan gibi Asya ülkelerinde de yayılım gösteriyor. Kış mevsiminde ise Somali ve Tanzanya gibi Afrika kıtasının güneydoğu kesimlerinde görülen dağ mukallidi, aynı zamanda ülkede görülen önemli ötücü göçmen kuşlardan biri olma özelliğini taşıyor. Genellikle seyrek bodur ağaçlı kurak dağ yamaçlarında yayılım gösteren dağ mukallidi, kışı Afrika´nın güney doğu kesimlerinde geçirdikten sonra ilkbahar mevsiminin başlamasıyla yeniden Anadolu´ya göçe başlayacak.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-09-18 10:28:40



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