Mardin 1969spor Karşıyaka’yı ağırlıyor

Mardin 1969spor 19 Eylül Pazar günü oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup 3. hafta maçında Kırmızı Lacivertli takım İzmir ekibi Karşıyakaspor kulübünü ağırlayacak. Hafta içinde Teknik Direktör Seyithan Özdaş ile bu maça hazırlanan futbolcuların idmanlardaki hırsı teknik heyeti sevindirdi. Teknik heyetin verdiği taktiksel idmanlarda futbolcuların azmi ve performansı gözlerden kaçmazken takımın kaptanlarından tecrübeli stoper Kerim Bölük, maç öncesi konuştu.

Kötü gidişe dur demek istediklerini ifade eden Kerim Bölük, “Zor bir maç bizi bekliyor. Ligin ilk iki maçında istediğimiz sonuçları alamadık açıkçası. Bizden beklentiler büyük ve bunun da farkındayız. İnşallah Karşıyaka maçında istediğimiz sonuçları alıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. 3. Lig’de genelde her maç zordur. Bizden beklentiler çok fazla Karşıyaka maçı da bu beklentiyi karşılayacak bir maç. Allah’ın izniyle 3 puanı alıp taraftarımıza hediye edeceğiz. Hak ettiğimiz puan tablosundaki yerimizi almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mardin Çarşı taraftar grubu Karşıyaka maçı öncesi antrenman sonunda futbolcuları ziyaret etti. Futbolculara moral veren KırmızıLacivertli taraftarlar bir de baklava ikramında bulundu.

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