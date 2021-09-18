Mardin'de lastikçi yakınında yangın

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesindeki lastikçi dükkanının arkasındaki lastiklerin tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde dükkanın arka kısmındaki lastikler, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, dükkana sıçramadan ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Mahalleliden Osman Erik, yangının bir anda çıkmasından korktuklarını belirterek, itfaiyenin anında müdahale ile söndürdüğünü söyledi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik EMRULLAH KARAKAS

2021-09-18 15:21:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.