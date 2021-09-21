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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi olarak başladığı işi gelir kapısına dönüştürdü

İHA

Hobi olarak başladığı işi gelir kapısına dönüştürdü

Mardin’de tarihi ve kültürel ev eşyalarının minyatürlerini hobi olarak yapmaya başlayan Levent Erkar, hobisini gelir kaynağına dönüştürdü.
Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Levent Erkar, 16 yıldır dekorasyon işiyle uğraşıyor. Erkar, boş zamanlarında Mardin’in ev ve eşya kültürünü yaşatmak için 19601970’li yıllarda kullanılan ev eşyalarının minyatürlerini üretiyor. Ürünlerini ceviz, çam ve kiraz ağaçlarından yapan Erkar, divan, aynalı dolap, sedir, kanepe, taht ve 20’yakın çeşidin üretimini yapıyor. Yakınları tarafından ürünleri beğenilip desteklenen Erkar, tarihi çarşıda bulunan küçük dükkanında ürünlerini satışa sundu. Ürünler yerli halkın anılarını tazelerken, gelen turistlerin de ilgisini çekti.
16 yıldır dekorasyon işi yapan Levent Erkar, “Boş vakitlerimde kahvede, sağda, solda gezmeyi sevmem. Mardin'in eski tarihi dolapları, divanları ve tahtlarını, hem hobi niyetine hem de eski tarihi yaşatma amacıyla yapıyorum. Ürünlerimi ceviz, çam ve kiraz ağaçlarından yapıyorum. Satışlarımız çok şükür iyi. Dışarıdan gelen yabancı turistler, yerliler ve herkes beğeniyor ürünlerimi. Bu dolap 1950 1960 yıllarında ninelerimizin eskiden kullandığı ceviz dolapların minyatür halidir. Yapım aşaması insanın eline kalıyor. Bu Allah vergisidir” dedi.

“Benim için yapımı 1 saat sürüyor”
Eski Mardin kültüründe klima, pervane olmadığı zaman Mardin halkının yüzde 90’ı dışarıda, damda yattığını bildiren Erkar, “Buna taht diyoruz. Bu tahtanın üstünde uyurlardı. Şu anda kafeteryalarda sedir niyetine kullanılan, müşterilerin oturduğu, çay kahvesini içtiği bir taht modelidir. Bir diğer ürün ise eski divan hem dolaplı hem yatak hem de oturacakları divandır. Bu divanın satış fiyatı 60 liradır. Bu tahtın satış fiyatı 30 liradır. uygun olduğu için fiyatlar insanları rahatsız etmiyor. Gümüşlüğümüz 50 liradır. Özellikle yabancı turist grubunun ilgisi çok. Yerli halkın da tatlı anılarını hatırlatıyor. Sevinip tebrik ediyorlar beni. Hem de teşekkür ediyorlar bana. Gelen müşteri Almanya'ya kadar akrabaları için 200 tane sipariş veriyor” diye konuştu.

“Hobi olarak yaptım, gelir kaynağına dönüştü”
Yaptığı minyatürlerin yakınları tarafından beğenildiğini dile getiren Erkar, “Akrabalarım, kardeşlerim, dostlarım bana bunu hem tanıtım amacıyla yapmamı söylediler hem de bir ek gelir sağlaması amacıyla böyle bir işe girdim. Memnunum çok şükür. Mardin'e has ne varsa eski 1960, 1970'lerde kullanılmış çekyat, divan, kanepeler olsun tahmini 20'ye yakın çeşidim var. Amacım Mardin'e has, Mardin'in eski tarihini yaşatmak. İş yoğunluğum ise kışın bunları daha çok yapabiliyorum. Yazın dükkandayım ya da dekorasyon işindeyim. Ama kışın biliyorsunuz fazla iş olmadığı için evde kapandığımı zaman bunlarla uğraşıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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