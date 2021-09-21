Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim alındı

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen 8 aracın teslim töreni yapıldı.
Bakanlık tarafından çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması ve temizlenmesi için Mardin Büyükşehir Belediyesine 2 çöp toplama aracı, 2 treyler, 2 vidanjör, yol süpürme aracı ve arazöz hibe edildi. Araçların hizmete başlaması için teslim töreni yapıldı. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen katıldı.
Bugün Mardin için çok önemli bir gün olduğunu düşündüğünü belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Araç filomuza 8 tane daha aracımızı katıyoruz. Bundan sonra Mardin’imize daha güzel bir şekilde hizmet edeceğiz. Çevreye duyarlılığımızı göstermek için daha güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Yeşil alanlarımızı sulayarak, korumaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Çevre Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu araçları bize hibe ettiler, çok mutlu olduk. Bir aracımızı da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hibe etti, kendisine de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu araçlarla birlikte Mardin’imize daha çok hizmet edeceğiz. 2 çöp toplama aracı, 2 treyler, 2 vidanjör, yol süpürme aracı ve arazöz toplam 8 aracımızı Mardin Büyükşehir Belediyesi araç filosuna katmış bulunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hobi olarak başladığı işi gelir kapısına dönüştürdü
YEREL HABERLER Hobi olarak başladığı işi gelir kapısına dönüştürdü
Tarihi çarşıların canlandırılması 2. etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tarihi çarşıların canlandırılması 2. etap çalışmaları ...
Artuklu 1071 Derneği’nden ‘Malazgirt Şuurunda Gençlerle Geleceğe Umutla’ gezisi
YEREL HABERLER Artuklu 1071 Derneği’nden ‘Malazgirt Şuurunda ...
Vali Demirtaş: “Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur”
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: “Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ...
Sürücüsünün uyukladığı minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsünün uyukladığı minibüs bariyerlere çarptı: 7 ...
Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.