Mardin'de takla atan araç alev aldı: 2 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- MARDİN'de, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçta yangın başladı. Kazada 2 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Yukarıhatunlu ve Çıplaktepe mahalleleri arasında meydana geldi. Lastiğinin patlaması sonucu ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 CB 82 plakalı otomobil takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-09-24 10:37:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.