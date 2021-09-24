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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'deki uluslararası kongrede tarım masaya yatırıldı

İHA

Mardin'deki uluslararası kongrede tarım masaya yatırıldı

Mardin'de 4. Uluslararası 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Kongresi gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen kongreye Avrasya SosyoEkonomik Araştırmalar Derneği (ASEAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter ve davetliler katıldı. Mardin'de tarım üzerine uluslararası bir kongre yapmak üzere burada olduklarını belirten ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, "Özellikle biz tarım üzerine kongremize karar aldığımızda nerede yapalım diye arkadaşlarla toplantı yaptığımızda Mardin'in buna en uygun yer olduğunu düşündük. Özellikle Mezopotamya topraklarının çok verimli olduğunu biliyorduk. Zaten temel sorun sulama ve kuraklık ile alakalıydı. Dolayısıyla özellikle Mardin'e GAP'tan gelecek sulama kanalının bitmek üzere olduğunu, ayrıyeten gölet yapının bitmek üzere olduğunu öğrendik. Ama faaliyete geçirilmesi için bizde bir sivil toplum kuruluşu olarak hangi aşamada olduğunu burada uzmanlarla konuşmak adına karar verdik. Hem kongremizi vesile kılmak üzere DSİ genel müdür yardımcımız olsun, GAP bölge müdürümüz olsun, şu an Mardin'in özellikle sulama kanalının ne zaman faaliyete geçeceği noktasında bilgiler verecek" dedi.
Sulama kanalının bitmesi ile birlikte bölgedeki su sorununun büyük oranda çözüleceğini ifade eden Örnek, "Mardin ovası açısından dolayısıyla çok zengin ve çeşitli ürünlerin yetişeceği bu zengin topraklarda özellikle uzmanlarımızın söylediği bir şey. Dolayısıyla ortaya çıkacak rekolte artışları, ürün çeşitliliği özellikle Türkiye'nin kendi kendine tarımda yeterliliği noktasında büyük katkılar sağlayacak. Mardin'e de bu yüksek rekolteler muhakkak gelir arttırıcı şekilde topluma yansıyacaktır” diye konuştu.
Tarımın milli servet olduğunu dile getiren Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, “Hele hele dünyanın ve ülkemizin yaşamış olduğu son 2 yıldır bu pandemi sürecinde gıdanın ve dolayısıyla gıdanın hammaddesi tarımdan elde edildiği için tarım çok önemlidir. Ülkemizin, hatta dünyanın en çok tüketilen makarna ve kırmızı mercimeğin en kaliteli hammaddesi Mardin ovamızda üretilmektedir. Mardin ovamız son yıllarda tarımda ülke ihtiyacının hububat ve bakliyatta yüzde 20'sini karşılamaktadır. Bugün ve yarın da biz kongrenin katılımcısı olarak kendi alanımızda konuşmalar yapacağız. Tarımın geleceği adına ve Mardin tarımının geleceği adına çok önemlidir. Çünkü burada sadece yerli aktörler değil dışarıdan dış ülkelerden telekonferans üzerinden katılımcılar olacak ve Mardin tarımının önemi biraz daha ön plana çıkacak. Mardin'de sıkıntılar, eksiklikler ve talepler dile getirilerek, ilgili devlet yetkililerimize iletilecek. Dolayısıyla biz bunu hem ekonomik açıdan hem de istihdam açısından hem de Mardin tarımı açısından önemsiyoruz. Bu tür kongrelerin yapılması gerekiyor. Kongre sonuç bildirisinden sonra ben inanıyorum farkında olmayanlar da Mardin tarımının ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklardır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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