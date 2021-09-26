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Gençlik buluşmasına katılan kaymakam hem saz çaldı, hem türkü söyledi

İHA

Gençlik buluşmasına katılan kaymakam hem saz çaldı, hem türkü söyledi

Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Nusaybin Gençlik Buluşmasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, hem saz çaldı hem türkü söyledi.
Mitanni Kültür Merkezinde düzenlenen Nusaybin Gençlik Buluşması, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Yaklaşık üç hafta önce geldiği ilçede sıcak bir şekilde karşılandığını ve yıllardır burada yaşıyor veya buralıymış gibi hissettiğini ifade eden Kayabaşı, bu vesileyle tüm Nusaybinlilere şükranlarını sunduğunu kaydetti. Konuşmasında, Nusaybin’in iyi tanıtılması için yapacakları çalışmalara değinen Kayabaşı, “Tabi böyle hızlı giriş yapınca kendimi de genç addederek hızlı bir şekilde gençlerimizle, gençliğimizle buluşarak, onlarla hasbihal ederek varsa dertlerini, sıkıntılarını gidermek bizlerin boynumuzun borcudur diyerek bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bugün burada bir kaymakamınız olarak değil bir kardeşiniz olarak bulunmaktayım. Dolayısıyla sizlerin sorularına açık yüreklilikle cevap vermek isterim. Çok özel bir ilçeye geldiğimin farkındayım. Tarihiyle, doğasıyla, insan profili ile emin olun benim için kıymetlidir. Bunun mutluluğunu günden güne hissediyorum. Ümit ediyorum ki siz Nusaybinli kardeşlerimizin desteği ile birlikte Nusaybin’imizi çok daha iyi bir yerlere taşıyacağız. Bildiğiniz gibi bugün internette arama motorlarında baktığımız zaman Nusaybin’imize yakışmayan ifadeler, kötü şeylerle muhatap oluyoruz. Ama Allah'ın izniyle bugün buradan sizlere söz veriyorum, önümüzdeki günlerde Nusaybin denildiğinde akla sanat, kültür, kardeşlik gelecek bunun sözünü veriyorum. Tarihimizi, kültürümüzü, misafirperverliğimizi öyle bir tanıtacağız ki Edirne'den Kars'a Antalya'dan Trabzon'a kadar bütün ziyaretçilerimizi Nusaybin'de hep beraber ağırlayacağız. İşte o zaman Nusaybin’in gerçek yüzünü gerçek misafirperverliğini tüm Türkiye'miz görecek inşallah” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasından sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, gençlerin sorularına cevap verdi. Sportif, kültürel, sanatsal etkinlikler ve projeler yanı sıra ilçede alt ve üst yapı projeleri hakkında bilgi veren Kayabaşı, Kaymakamlık ve Belediye olarak yapacakları projeleri gençlere anlattı.
Programın sonraki bölümünde ise müzik dinletisi düzenlendi. Kayabaşı, müzik dinletisinde hem saz çaldı hem de türkü okudu. Programa katılan gençler de Kaymakam Kayabaşı’nın okuduğu türkülere eşlik etti.

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