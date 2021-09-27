Mardin’de üzüm hasadı başladı

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte 20 çeşitten fazla üzümün yetiştirildiği Mardin'de bağbozumu dönemi başladı.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle bağbozumu zamanı da başladı. 20'den fazla üzüm çeşidinin bulunduğu kentte özellikle mezruna türü ile ön plana çıkan Savur ve Ömerli ilçelerinde hasat başladı. İnce kabuklu olduğu için ömrü kısa olan mezruna türü, toplanıp 2 sınıfa ayrılıyor. Bir sınıfı Mardin ve çevre illerde satışa sunulurken bir sınıfı da pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapımı için kullanılıyor.

Mardin’de 20’den fazla üzüm çeşidi olduğunu belirten Yenilmez köyü Muhtarı Hasan Oğuz, “Mardin'in en iyi çeşidi mezruna üzümüdür. En çok Savur ve Ömerli bölgesinde yetişir. Mardin, Kızıltepe ve Diyarbakır’ın sebze hallerine gidiyor. Nusaybin'e, Batman'a gönderiliyor. İnce kabuklu olduğu için fazla dayanıklı değil. Ömrü çok kısa, hemen tüketilmesi gerekiyor" dedi.



"Kuraklığa rağmen üzümümüz çok güzel oldu"

Üzümde bağbozumunun başladığını ifade eden Oğuz, "Üzümü iki sınıfa ayırıyoruz. Bir sınıfı Kızıltepe sebze hallerine götürüyoruz. Geri kalanı ise sıkılıp pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyoruz. Bir çeşit daha var. Onu daha önce topladık kurutmalık. Kuru üzüm yaptık. Ofislere gidiyor. Bizim köyde 2 bin 2 bin 500 dönüm üzüm bağımız var. Çok güzel bir gelir elde ediyoruz. Çok şükür 200250 ton arasında üzüm aldık. Bu yıl üzümün yüzde 75’ini sofralık için satıyoruz. Yüzde 25'ini sıkıyoruz. Pekmez, pestil ve cevizli sucuk yapıyoruz. Kuraklık olmasına rağmen çok şükür üzümümüz çok güzel oldu. 67 aydır yağış yok ama yine çok güzel" diye konuştu.

Üzümleri kesmeye başladıklarını aktaran Abdulvahap Oğuz ise, "Bizim köyde 10 çeşit üzüm yetişiyor. Bizim üzümler şire üzümüdür. Mazruna pekmez yapılıyor, yemekliktir. İnce kabuklu ve çok lezzetlidir. Organik üzümdür. Burada bir aya kadar üzüm toplayacağız. İki çeşide ayırıyoruz. Bir çeşidi pekmez yapıyoruz, bir çeşidi de satıyoruz" şeklinde konuştu.



"Seneden seneye üzüm toplamayı bekliyoruz"

Üzüm toplamanın yaklaşık bir buçuk ay sürdüğünü kaydeden Yusuf Karadaş, "Severek yapıyoruz. Kendi ağaçlarımız, kendi emeğimiz. Yani seneden seneye bekliyoruz bu anı. Severek bütün mahalle, bütün akrabalarımız, ailelerimiz hepsi burada. Severek çalışıyoruz. Her gün bir aileye gidiyoruz. Yani bu şekilde zevkli oluyor Allah'a şükür bu sene nasipte verdi. Yağmur yağmadı ama nasibimizi aldık çok şükür" ifadelerini kullandı.

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