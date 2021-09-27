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4. Mardin Fotoğraf Maratonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

İHA

4. Mardin Fotoğraf Maratonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle kalkınma Ajansının (DİKA) destekleriyle bu yıl 4'üncüsü ‘Mardin sizi çağırıyor’ sloganıyla gerçekleşen “Mardin Foto Maratonu” yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden 320 profesyonel ve amatör fotoğrafçının 4 gün boyunca il merkezi ve ilçelerin tarihi, kültürü ve turizm potansiyelini fotoğrafladığı "Mardin Fotoğraf Maratonu 2021” yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katıldığı törenle verildi. Ödül töreni, Sanat Akademisi gösteri sanatları topluluğunun halk oyunları gösterisiyle başladı.
Konuşmasında Mardin’in tarihi ve kültürel güzelliklerine de değinen Vali Demirtaş, “Tarihin, kültürün, medeniyetin kesişim noktasındayız. Kadim bir kentin, Mezopotamya’nın bereketli topraklarının üzerindeyiz. Gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık bir masal şehrin, bir açık hava müzesinin tam ortasındayız. Mardin; Asurlulardan Bizans’a ve Osmanlı’ya varıncaya kadar derin bir medeniyet mozaiğine ev sahipliği yapan önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan kentimiz kadim öğretilerin, köklü bir mirasın günümüze taşındığı eşi benzeri olmayan bir coğrafyadır” dedi.

“Fotoğraf sanatına ilginin artması da hedeflendi”
Fotoğraf maratonuyla fotoğraf sanatına olan ilginin artması ve bu alanda yapılan çalışmaların çeşitlenmesi de hedeflediklerini belirten Vali Demirtaş, “Umuyorum ki taşın dile geldiği, kilin sanata dönüşüp abide eserlerin ortaya çıktığı açık hava müzesi görünümündeki Mardin’imiz, tüm bu yönleriyle yeni fotoğraf sanatçılarını ülkemize kazandıracaktır. Bugün üzerinden yüzyüz elli yıl geçmiş fotoğraflara baktığımızda hissettiğimiz duyguları bir düşünelim. Siyahbeyaz bu fotoğraflar bizi o günlere, o günlerde yaşananlara, fotoğrafı çeken ve çekilenin dünyasına anlık bir seyahate çıkarır. İşte fotoğrafı diğer sanatlardan farklı kılan da budur. Zira fotoğraf, bugünden geleceğe atılan en nadide imzadır. Fotoğraf sanatçısı da objektifinden gördüklerini, kendi ruh dünyasında süzüp deklanşöre bastığında tarihe kendi notunu düşer. Günün birinde o fotoğrafa bakanlar ise objektiften yansıyanları çekildiği anın duygusuyla benliğinde hisseder.” diye konuştu.

“Yarışan eserler Mardin fotoğraf arşivinin en nadide eserleri olacak”
Mardin Fotoğraf Maratonunda yarışan tüm fotoğraflar da kayda alındığı anların hissiyatıyla Mardin fotoğraf arşivinin en nadide eserleri olarak yerlerini alacağını dile getiren Vali Demirtaş, şunları söyledi:
“Kasımiye ve Zinciriye Medreseleri, Ulu Cami, Dara Antik Kenti, Deyrüzzeferan Manastırı, Kırklar Kilisesi ve adını burada sayamadığım daha pek çok eser, tüm güzellikleriyle geleceğe taşınacak. Fotoğrafın büyülü dünyasıyla masal şehir Mardin, aynı karede buluşacak. Buradan bir kez daha herkesi bu kadim kente, medeniyetlerin buluşma noktasına, sokakları, caddeleri tarih kokan şehir Mardin’e davet ediyorum. Tarihin, kültürün canlandığı bu masal şehirde şiir gibi günler geçirmeye, Mezopotamya’nın gün doğumu ve batımını fotoğraflamaya bekliyorum. Taşın sanata dönüştüğü, kilin benliğini sanatla yoğurduğu kadim kent Mardin’i adım adım keşfetmeye, eşsiz medeniyet iklimini solumaya, misafirperver Mardin insanıyla buluşmaya davet ediyorum. Bu vesileyle “4. Mardin Fotoğraf Maratonunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren, fotoğrafa gönül ve ömür veren tüm sanatçılarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mardin’imize gelen tüm konuklarımızı Mardin’e yakışır bir biçimde ağırlayan kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum.”
Vali Demirtaş’ın konuşmasının ardından program, Sanat Akademisi ekibinin yöresel ‘Reyhani Oyunu’ gösterisi ve ödül töreniyle devam etti.
Yarışmada, birincilik ödülünü Ali Mermertaş, ikincilik ödülünü Ebubekir Burçün, üçüncülük ödülünü Rıdvan Süslü, Mardin Valiliği Özel Ödüllünü Fatma Salt, Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülünü Selim Kaya, DİKA Özel Ödülünü Arzu İbranoğlu, Suphi Hindiyerli Özel Ödülünü Mustafa Kocakoç, Aziz Sancar Özel Ödülünü Erkan Kılıç, Adnan Avuka Özel Ödülünü Esengül Alıcı, Şeyhmus Erginoğlu Özel Ödülünü Bülbül Özbayram ve Zekiye Midyat Özel Ödülünü Burhan Toy aldı.
Program toplu çekilen fotoğrafla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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