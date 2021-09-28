Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde seyir halindeyken lastikleri alev alan TIR´daki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen mozaik yüklü 06 FK 7699 plakalı TIR'ın arka lastikleri, alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın bir saatte söndürüldü. Yangında TIR'ın dorse bölümü zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-09-28 09:17:04
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