Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü

DHA

Seyir halindeki TIR'da çıkan yangın söndürüldü


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde seyir halindeyken lastikleri alev alan TIR´daki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen mozaik yüklü 06 FK 7699 plakalı TIR'ın arka lastikleri, alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın bir saatte söndürüldü. Yangında TIR'ın dorse bölümü zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2021-09-28 09:17:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de özel gereksinimli çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Mardin'de özel gereksinimli çocuklar gönüllerince ...
4. Mardin Fotoğraf Maratonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi
YEREL HABERLER 4. Mardin Fotoğraf Maratonunda dereceye giren ...
Mardin’de üzüm hasadı başladı
YEREL HABERLER Mardin’de üzüm hasadı başladı
DHA Mardin muhabiri Selim Kaya'nın fotoğrafına özel ödül
YEREL HABERLER DHA Mardin muhabiri Selim Kaya'nın fotoğrafına özel ...
Gençlik buluşmasına katılan kaymakam hem saz çaldı, hem türkü söyledi
YEREL HABERLER Gençlik buluşmasına katılan kaymakam hem saz çaldı, ...
Mardin’de göletlere 918 bin yavru sazan balığı bırakıldı
YEREL HABERLER Mardin’de göletlere 918 bin yavru sazan balığı ...
Görme engelli atlet Yusuf, sevincini Mardin Valisi Demirtaş ile paylaştı
YEREL HABERLER Görme engelli atlet Yusuf, sevincini Mardin Valisi ...
UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Suphi Hindiyerli'nin dükkanını soydular (2)- Yeniden
YEREL HABERLER UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Suphi Hindiyerli'nin ...
Mardin'de yurtlar hızla üniversite öğrencileri için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mardin'de yurtlar hızla üniversite öğrencileri için ...
UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Süphi Yerlihindi'nin dükkanını soydular
YEREL HABERLER UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Süphi Yerlihindi'nin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.