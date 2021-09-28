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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanat Sokağı okul koridoruna taşındı

İHA

Sanat Sokağı okul koridoruna taşındı

Mardin’de Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri atıl durumda olan koridora yaptıkları görsel çalışmalarla ‘Sanat Sokağı’ statüsü kazandırdı.
Mardin Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir ilke imza attı. Sokakların sanatçı karikatür, özlü sözleri ve aforizmalarıyla süslenerek oluşturulan ‘Sanat Sokağı’ Mardin Anadolu Lisesi’nde atıl durumda bulunan bir koridora taşındı. Görsel sanatlar öğretmen ve öğrencileri görsel sanatlar derslerini atölyede yapmak yerine koridorlara dünya kültür ve sanat tarihine iz bırakan sanatçıların karikatürlerini çizerek uygulamalı bir şekilde gerçekleştiriyor. Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Saruhan, Sanat Sokağı’nı okul koridorlarına taşımalarındaki temel amaçlardan birinin öğrencilerin dışarıda aradıkları kafe ve sanatsal ortamı okulda bulup okula olan bağlılıklarını arttırmak ve sanatsal yönlerini geliştirmek olduğunu belirtti. Okulun sayısal ağırlıklı proje okulu olduğunu bildiren Okul Müdürü Kenan Saruhan, “Bizim burada akademik başarıdan öte çocukların sanat yönünü de geliştirme gibi bir hedefimiz var. Asıl hedefimiz sokak kültürünü, sokaktaki kafe olsun o değişik hayat tarzını buraya sunmak. Çocuğun ihtiyaçlarını dışarıda değil de okul ortamında, eksiklerini tamamlaması ve okula bağımlılığını, aidiyet duygusunu arttırmaktır. Bundan dolayı biz resim öğretmenlerimizle birlikte bu projeye karar verdik. Sınıftaki dersleri atölyede değil, birebir koridorlarda bütün öğrencilerin katkısıyla yani her bir resim dersinde 30 öğrenci buraya girip herkes bir fırça darbesi vurup bir katkı sağlaması ve sahiplenme duygusunu da geliştirmektir. Bu sanat sokağımızı uzun zamandır yapıp bitirmeye çalışıyoruz. Belki 6 aydan fazla bir sürede bunu bitirdik ve gördüğünüz gibi de hiçbir kirlenme hiçbir bozulma yok. Neden? Çünkü çocuklar birebir yaptığından dolayı sahiplenme duygusu da gelişmektedir. Bu sadece sayısal ağırlıkta değil, aynı şekilde sanat ağırlıklı bir okuldur” dedi.
Bu projeyi yaklaşık 67 aydır yaptıklarını belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Mesut Aydoğan, “Burada atıl durumda olan bir koridorumuzu yaşam alanına dönüştürdük. Çocukların kitap okuyabileceği, sanatsal aktivitelerini yapabilecekleri, nefes alabilecekleri bir alan oluşturmak hedefindeydik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Duvarlarda dünyada iz bırakmış sanatçıların karikatürleri var. Bu sanatçıların özlü sözleri ve aforizmalarını yazdık. Burada farkındalık uyandırıp çocukta araştırma duygusunu geliştirmekti amacımız. Bu insanlar hakkında, ne ile uğraştıklarını araştırmaya teşvik ettik. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir sokak oldu. Çocuklarımız burada mutlu zaman geçiriyor” diye konuştu.
Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mert Bağış, “Bu sanat ve edebiyat sokağımızda hem öğrencilerin sanatsal etkinlikleri gelişti, hem de okulumuzu görsel açıdan biraz daha güzel bir şekilde sunuyoruz. Bu boş derslerimizde ve görsel sanatlar derslerimizde resim öğretmenlerimizle birlikte bu sanatsal çalışmaları yapıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla Mardin’de bir ilk olarak bu çalışmayı yapıyoruz. Okulumuz hem görsel açıdan güzel oluyor hem öğretmenlerimiz ve öğrenciler iç içe gelerek farklı sosyal etkinlikler ile birlikte bir araya gelmiş oluyor” şeklinde konuştu.
Anadolu Lisesi öğrencisi Mislina Ayaz da öğrenciler sıkıldıklarında ve boş ders bulduklarında gelip burada aktiviteleri görüp, sanatsal değer kazandıklarını, ayrıca kitap adlarına bakarak da bir edebi kültür edindiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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