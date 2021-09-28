Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yeni Mahalle 3044'üncü Sokak'ta, başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin başını sıkıştırdığı yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, daha sonra ara sokaklara girerek, gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-09-28 11:21:07
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