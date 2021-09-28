Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle 3044'üncü Sokak'ta, başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin başını sıkıştırdığı yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, daha sonra ara sokaklara girerek, gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-09-28 11:21:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.