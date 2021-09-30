Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapanış töreni gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Avrupa Delegasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun koordinasyonunda organize edilen, Avrupa Spor Haftası etkinliğinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Avrupa Delegasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun koordinasyonunda organize edilen, Avrupa Spor Haftası etkinliğinin kapanış töreni Artuklu spor salonunda gerçekleştirildi. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Gençlik Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, KfW Ankara Ofis Direktörü Kirk Mıldner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Necmeddin Nas, antrenörler ve sporcular katıldı.

Mardin’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, spor tesisleri kurulması amacıyla ülke genelinde gerçekleştirdikleri 25 milyon Avroluk yatırım kapsamında Mardin’de de paydaşlarıyla birlikte sportif yatırımlar yapacaklarını bildirdi.

FRIT Fonu kapsamında bu proje ile Mardin’in spor altyapısına katkı sağlayacak yeni yatırımların kazandırılacağını kaydeden Vali Demirtaş ise, "Yatırım faaliyetleriyle birlikte sportif eğitim faaliyetleri de proje dahilinde yürütülecektir. Suriyeli gençlerle gençlerimiz; sporun dostluk, barış ve kardeşlik ikliminde buluşacak, karşılaştığımız sosyal uyum ve iletişim sorunları ortadan kalkacaktır. Ayrıca yürütülecek sportif eğitim faaliyetleri, keşfedilmeyi bekleyen yeni sporcuların keşfine de zemin hazırlayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ve diğer protokol üyeleri alanı gezerek, Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularının çeşitli dallardaki etkinlerini izledi.

Kapanış programı, Vali Demirtaş, Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ve diğer protokol üyelerinin basketbol maçının ardından son buldu.

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