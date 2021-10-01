Artuklu ve Yeşilli ilçeleri arasında kalan yolda asfaltlama çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Artuklu ve Yeşilli ilçeleri sınırları içinde kalan ve özellikle ağır tonajlı araçların kullandığı Zeytinli Mahallesi yolunda sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından önceden düzeltme, malzeme serimi, sulama ve sıkıştırma işlemleri yapılan 3 bin 200 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki Zeytinli Mahallesi yolunda sıcak asfalt serimi yapılıyor. Çalışmaların hızla sürdüğü yolun bir hafta içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, geçen hafta ile birlikte şuana kadar 650 metre yol yaptıklarını belirtti. Sezon bitene kadar 700 kilometrenin üzerine çıkmayı hedeflediklerini aktaran Aslan, “Hava koşullarından dolayı sathi kaplamayı şuan yavaşlattık. Şuana kadar 630 kilometre sathi kaplama yaptık. Havalar soğuduğundan dolayı beton asfalt çalışmalarına ağırlık verdik. Şuana kadar 20 kilometre beton asfalt yaptık. Hedefimiz 80 kilometre yapmak” dedi.

Vatandaşın yol çalışmalarından memnun olduğunu dile getiren Aslan, “Yol yapımı için çok ciddi bir talep vardı. Bu sene yaptığımız ve yapacağımız yaklaşık 700 kilometrelik yoldan sonra yol için bize müracaat eden vatandaşların sayısı baya bir azaldı. Yol çalışmalarını aciliyet sırasına göre yaptık. Çok önem arz eden çok bozuk olan yolları yaptık. Dolayısıyla bu bize çok olumlu şekilde yansıdı. Hedefimiz önümüzdeki yıl Mardin’de problem bir yol kalmaması” diye konuştu.

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