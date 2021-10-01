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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş, Kızıltepe’de okul müdürleri ile toplantı yaptı

İHA

Vali Demirtaş, Kızıltepe’de okul müdürleri ile toplantı yaptı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 20212022 eğitimöğretim yılı vesilesiyle Kızıltepe ilçesinde görevli okul müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ve Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar ile şube müdürleri katıldı. Toplantıda, okul ortamlarının geliştirilmesi, akademik başarı, kültürel, sosyal, sportif etkinlikler ve okul aile işbirliği konuları dahil Kızıltepe eğitimi tüm yönleriyle ele alındı. Vali Demirtaş, 20212022 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Eğitimle ilgili tüm paydaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantısı ile 20212022 eğitim öğretim yılı başlarken ilimizde izleyeceğimiz rotayı beraber belirleyecek, güçlü ve zayıf yönlerimizi hep birlikte görecek, öğrencilerimizi sağ salim güvenli limanlara ulaştıracağız” dedi.
Yeni eğitimöğretim yılına korona virüs tedbirleri eşliğinde başladığını söyleyen Vali Demirtaş, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığıyla koordineli bir biçimde hazırlanan okul rehberi çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin titizlikle sürdüreceğini vurguladı. Öğrencilerin sağlığı, ilk ve en önemli öncelik olduğunun altını çizen Vali Demirtaş, “Onların saçlarının teline zarar gelmemesi için bu dönemde eğitimin tüm paydaşlarıyla yoğun işbirliği içerisinde çalışacağız. Okul yönetimlerinden öğretmenlere, kantin işletmecisinden servis çalışanlarına okulla, sınıfla, öğrenciyle, eğitimle temas eden tüm kesimlerin göstereceği hassasiyetle okullarımızı açık tutacağız. Buradan eğitimin tüm paydaşlarını; öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul çalışanlarımızı, velilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik konularında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlatıyor; bakanlığımız tarafından aşı tanımlaması yapılan tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeksizin aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Önem verdiğim en öncelikli konulardan biri de eğitimdir”
Eğitimin top yekun bir milleti ve ülkeyi ilgilendiren bir faaliyetler bütünüdür diyen Vali Demirtaş, “Eğitim, sadece bir bakanlığın, bir valiliğin ya da bir il milli eğitim müdürlüğünün uhdesinde gerçekleştirilen bir kamu hizmeti değildir. Bu sebeple bu toplantının organizasyonu gerçekleştirilirken belediyelerimizden, güvenlik kuvvetlerimize, sağlık kurumlarımızdan meslek odalarımıza kadar her kesimin bu toplantı salonunda temsil edilmesini özellikle istedim. Nüfusunun neredeyse dörtte birinden fazlası öğrenci olan bir ilde, ancak böyle bir toplantı katılımı ile eğitim sistemimizin Mardin özelindeki sıkıntılarını teşhis ve tedavi edebiliriz. Mardin'de göreve başladığım günden itibaren önem verdiğim en öncelikli konulardan biri de eğitimdir. Bu amaçla, Mardin'de eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak ve eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık ve bu çalışmalarda önemli mesafeler kaydettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha nezih ortamlarda okuyabilmelerini sağlamak amacıyla, eğitim yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Amaç her zaman kaliteli bir eğitim ve öğretimdir”
Eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi, okulun en iyi şekilde yönetilmesine bağlı olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Çağdaş okul yöneticisi, öncelikle okulu için bir vizyona sahip olmalıdır. Sizler eğitim alanında bir şehrin kaderini, dolayısı ile geleceğini belirleyen insanlarsınız. Bir öğretmen, ancak hizmet etmek ve okulunu başarıya ulaştırmak için okul müdürü olmak istemelidir. İyi bir okul müdürünün birinci özelliği "Eğitimcilik" olmalıdır. Amaç her zaman kaliteli bir eğitim ve öğretimdir. Yönetici olarak iyi örneklerden faydalanmalı, onları okulunuza uyarlamalı ve okulu aldığınız noktadan daha ileriye götürmenin mücadelesini vermelisiniz. Okul müdürleri alan bilgilerinin yanı sıra, ahlaki davranışlarıyla izleyenlere örnek olmalı, güven ortamı oluşturmalı, etkili iletişim kurmalı, öğretmenleri karar alma sürecine katmalı ve takım oluşturmalıdır. Aşırı kuralcı ve katı bir disiplin anlayışı, idareci ile öğretmen, öğrenci ile öğretmen ve okul aile ilişkisini olumsuz etkiler. Bu bağlamda okul müdürü dengeyi gözetmelidir. Çünkü eğitim ve öğretimde esas ve kalıcı başarı, korkuya ve baskıya dayalı değil, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı olmalıdır. Mardin'deki her okulumuz, hizmet noktasında ortak hedeflere sahiptir” dedi.

“Yüreğinizi işin içine koymadan, vicdanınızı rehber etmeden yol alamazsınız”
Eğitimci mevzuatla ve mesai saatleri ile sınırlanabilecek biri olmadığını belirten Vali Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Geleceğimizi inşa edecek çok önemli ve sorumluluğu yüksek, kutsal bir görev üstlendiğinizi asla unutmayınız. Yüreğinizi işin içine koymadan, vicdanınızı rehber etmeden yol alamazsınız. Ayrım gözetmeksizin, herkese yüreğinizi açmalısınız. Odalarınızdan dışarı çıkmalısınız. Öğretmenlerle sıkça diyalog kurmalısınız. Bir çocuğun başını okşamak, bir gencin derdini dinlemek, acılarını ve hayallerini paylaşmak, beraber gülmek beraber üzülmek, insan olabilmemizin asgari gereğidir. Amacımız onları sadece bilgiyle donatmak değil, yegane hedefimiz ahlaklı, kişilikli, başarılı ve mutlu bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Daha iyi bir geleceği hep beraber inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesile ile 20212022 eğitimöğretim yılının ülkemize, milletimize, Mardin’imize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum.”
Vali Demirtaş’ın okul idarecilerinin taleplerinin dinlemesinin ardından toplantı son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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