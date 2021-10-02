Midyat Telkari 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi yeni yerinde hizmete başladı

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Mardin'in Midyat ilçesinde faaliyette bulunan Telkari 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi taşındığı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Seyitler ve Bahçelievler mahallesi sakinlerine hizmet vermeye devam edecek olan aile sağlık merkezinin açılışı okunan dualarla yapıldı. Bahçelievler Mahallesinde hizmet vermeye devam edecek olan aile sağlığı merkezi açılış programına, Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, aile sağlık merkezi hekimleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Açılış kurdelesini Kaymakam Ahmet Solmaz keserek yeni yerin hayırlı hizmetler yapmasını diledi.

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