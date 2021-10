'Tuvaletim geliyor' diyerek yolculuk yaptığı otobüsten kaçan akli dengesi yerinde olmayan gençten haber alınamıyor

Mersin'den Mardin'e otobüs yolculuğu yapan, akli dengesi yerinde olmayan, madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç, yolculuk sırasında otobüs şoförüne 'tuvalet ihtiyacım var' diyerek otobüsü durdurup, bulunduğu bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kayıp ihbarı yapılan gençten 3 gündür haber alınamıyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde yaşayan evli, 1'i zihinsel engelli 2 çocuğu olan kayıp gencin ailesi, çocuklarını görenlerin güvenlik güçlerine veya kendilerine haber vermesini istiyor. Edinilen bilgiye göre, annesi ve kız kardeşi ile Mersin'den Mardin'e doğru otobüs ile yolculuk yapan akli dengesi yerinde olmayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Ferhat Esen, Adana ile Gaziantep arasında Gaziantep'e 60 kilometre mesafede önceki gece saat 01.00 sıralarında otobüs şoförüne tuvaletinin geldiğini söyleyerek otobüsü durdurmasını istedi. Otobüsteki yolcular, kız kardeşi ve annesi, akli dengesi yerinde olmayan gencin bir süre sonra geri gelmediğini görünce, genç adamı aramaya çalıştı. İddiaya göre, kendisini geri getirmeye çalışan yolculara, anne ile kız kardeşine gelmeyeceğini, yolculuklarına devam etmelerini söyleyen Ferhat Esen, bulunduğu yerden kaçarak uzaklaştı. Kendisini takip eden yolcular ile anne ve kız kardeşine taş atarak uzaklaştırıp gelmemelerini söyleyen Esen, gece olduğu için çevrenin karanlığını fırsat bilerek otobüsten uzaklaşıp uzaklara kaçtı. Otobüs sakinleri ile anne ve kız kardeş, Esen'in geri gelebileceğini düşünerek yaklaşık yarım saat boyunca bekledi. Annesinin isteğiyle otobüs yolculuğu kaldığı yerden devam etti, anne ve kız kardeş, Mardin'e doğru yolculuklarına devam etmek zorunda kaldı.

Ferhat Esen'in, Eylül 2019 tarihinden bu yana davranışlarında bozukluklar görüldüğü, Mardin'in Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesinde yaklaşık 25 gün tedavi gördüğü ve tedavi gördükten sonra davranışlarında düzelme olduğu, ancak son birkaç aydır davranışlarında bozuklukların yeniden başladığı belirtildi.



Köylüler uykudayken avlularını ateşe vermiş

Ailesinin madde bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü Ferhat Esen iddiaya göre, köye geldiği sırada, köylülerin avlusunu ve ahırını ateşe verdiğinden köylüler ile ailesi, çevreye zarar vermemesi için nöbet tutuyor. Öte yandan, genç adamın köy ahalisinin avlusunu ve samanını, köylüler uykuda olduğu zaman ateşe verdiği ve köylülere küfürler saydırdığı öğrenildi.



"Ağabeyimin tedavi ettirilmesini istiyoruz"

Ağabeyinin bir an önce bulunmasını ve tedavi ettirilmesini istediğini dile getiren Meryem Esen, "Otobüs ile Mersin'den Mardin'e geliyorduk, ağabeyim hem ben ve anneme hem de otobüs şoförüne 'tuvaletimi yapacağım' diyerek otobüsün durmasıyla indi ve otobüsün bulunduğu noktadan uzaklaştı. Ben, annem ve otobüste bulunan bazı yolcular, 510 dakika sonra otobüse dönmeyince peşinden gittik. Bize taş atıp korkutmaya çalışarak bulunduğu bölgeden kaçıp uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcularla kovaladık ancak yetişemedik. Yaklaşık yarım saat boyunca AdanaGaziantep arasında kalan bölgede otobüsteki yolcularla beraber otobüse geri dönmesini bekledik. Ağabeyim, Gaziantep'e 60 kilometre mesafede yolda gözden kaybolup kaçtı. Yaklaşık 3 gündür kendisine ulaşamıyoruz. Şu anda nerede ve ne yaptığını bilmiyoruz, kendisi madde bağımlısı psikolojisi gidip geliyor. Mardin'de olduğu zaman köylülerimize saldırıyor, arkadaşlarını dövüyor, çevreyi ateşe veriyor ve yaptığı her şeyi unutuyor. Ağabeyimin tedavi ettirilmesini istiyoruz, tedavi olması için hastaneye yatırılması gerekiyor" dedi.



"Anne geri gelip beni bıraktığınız yerden alın"

Kız kardeş Meryem Esen, annesinin ağabeyini son kez aradığı sırada, ağabeyinin kendilerine, geri gelmelerini ve bulunduğu yerden almalarını istediğini söylediğini belirterek, "Yolculuk yaptığımız otobüs, bulunduğumuz bölgede ağabeyimin geri gelmesi için yarım saat bekledi. Otobüsteki bütün yolcular kendisini arayarak bize yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 1 kilometreye kadar kendisini aramaya çalıştık, ancak kendisini bulamadık. Annem ile beraber olduğum ve aileden kimse bizimle olmadığı için o bölgede kalamazdık, yolculuğa devam ettik. Yarım saat ihtiyaç molası vermek üzere dinlenme tesisinde durduk. Annem, bir şansımı deneyeyim, kendisini arayayım diyerek aradı ve telefonu açtı. Anneme 'Anne gelip beni buradan alın. Siz neredesiniz geri gelip beni bıraktığınız yerden alın' diyerek otobüsten ayrılıp gözlerden kaybolduğu bölgeye geri dönüp almamızı istedi. Daha sonra annem, "Gelmişiz artık seni nasıl alalım, neden bu gece bize böyle yapıp gittin" diye sorduğunda ise kaybolan ağabeyim anneme, 'Canım sıkıldı gitmek istedim, ben de bilmiyorum' diyerek annemin yüzüne telefonu kapattı. Telefonu kapattıktan bu saate kadar ağabeyime ulaşamadık. Arabamız da yoktu, kaybolduğu yere gidemedik. Eşi, çocukları ve anne babası ile kardeşleri olarak onun gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.



"Malım mülküm yok, oğlumun bulunup tedavi ettirilmesini istiyoruz"

Maddi durumlarının iyi olmadığını, çocuğunu tedavi edecek güçte olmadığını dile getiren baba Behcet Esen, çocuğunun bulunup tedavi ettirilmesini istedi. Esen, "Ben, annesi ve eşi ile çocukları onun geri gelmesini bekliyoruz. Devletimizden rica ediyoruz, oğlum bulunup tedavi ettirilsin. Bizi, köylülerimizi ve çevresini perişan ediyor. Devletimiz inşallah kendisini bulup tedavi ettirerek bize yardımcı olacak. Malım mülküm yok. Maddeden dolayı ne yaptığına ben de şaşırdım. Kendisini zapt edip tedavi etmek artık benim elimde değil. Ben ihtiyarım, kendisine bakamıyorum" şeklinde konuştu.



"Çevreyi ateşe verip yakmaması için köylülerimizle nöbet tutuyorduk"

Behcet Esen, oğlu Ferhat Esen'in köyde olduğu sırada çevreyi ateşe verdiğini ve köy halkı ile geceleri nöbet tuttuklarını belirterek "2 aydan bu yana köylülerimiz ve bizler kendisinin çevreye zarar vermemesi için nöbet tutuyorduk. Gece gündüz gözümüze uyku girmiyor" dedi.



"Madde için her şeyi yapıyor"

Anne Aysel Esen de oğlunun madde bağımlısı olduğunu öne sürerek, madde için her şeyi yaptığını söyledi. Esen, "Mersin'den Mardin'e gitmek için otobüs ile yola çıktık. Adana ile Gaziantep arasında kalan ve Gaziantep'e yakın bir yerde otobüsten indi. Akli dengesi yerinde değildir. Madde için her şeyi yapıyor, köyü ateşe veriyor, köylülere küfürler yağdırıyor" diye konuştu.

