Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi" "Her şehit olduğunda acımız tazeleniyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi" "Her şehit olduğunda acımız tazeleniyor"

İHA

Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi" "Her şehit olduğunda acımız tazeleniyor"

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, Bingöl'de işçilere yapılan saldırıyı kınadı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan 2020 tarihinde PKK'lı teröristlerin karakol inşaatında çalışan sivillere açtığı ateş sonucu mühendis Mazlum Gözenoğlu şehit olmuştu. Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, dün gece Bingöl'de gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dün Bingöl'de PKK terör örgütünün kanlı ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdiğini söyleyen Gözenoğlu, "Tıpkı benim oğlum inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu elinde metresi, kalemi ve bilgisayarıyla Bagok Dağı Karakolu inşaatında hunharca şehit edildiği gibi Bingöl'deki şehitlerimiz de elektrik şirketi emekçileri ellerinde penseleri ile tornavidalarıyla halkımızın aydınlatması ile uğraşırken bu hain PKK terör örgütü tarafından kalleşçe, hunharca katletmiş oldu. Bu tabii ki ilk değildir. PKK terör örgütünün maalesef alçakça saldırıları bu şekildedir" dedi.
Terör örgütü PKK'nın genelde sivil, savunmasız insanlara gücünün yettiğini belirten Gözenoğlu, "İnşallah bu şekilde Allah'ın izniyle kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelesi ile ve milletimizin desteğiyle bu insanları bir an önce başka ailelere ateş düşmeyecek şekilde sonları getirilecektir. Temennimiz bu şekildedir. Bu alçakları en derin duygularımla bir şehit babası olarak kınıyor ve lanetliyorum. Ve aynı zamanda bunlara destek çıkan, bunlara seyirci kalan özellikle HDP'yi de kınıyorum. Bu şekilde sivil katliamlara sessiz kalan her kim olursa olsun, siyaseti kan üzerinden yapan herkesi kınıyorum. Özellikle insan hakları diye dediğimiz bir şey var. Sözde insan hakları neredesiniz? Bu kadar bakıyorum sivil katliamları var. Hiçbir zaman bunların sesi çıkmıyor. Peki o zaman siz neyin insan haklarını savunuyorsunuz?" diye konuştu.
Şehit haberlerini duydukça, savunmasız sivil insanlar öldürüldükçe acılarının tazelendiğini belirten Gözenoğlu, "Şehidimizin acısı tazeleniyor. Ailecek büyük bir hüzün yaşıyoruz. PKK terör örgütü hainleri yani sözde Kürt halkını savunan, Kürt emekçilerini savunan diye geçiniyorlar. Bu sefer işi gücü Kürt işçilerine, Kürt emekçilerine katliam yapıyorlar. Bir emekçi çoluk çocuğunun ekmeği için gidiyor. Direğin başında şurada burada, karda kışta insanlar karanlıkta kalmasın diye mücadele ederken, insan için, kendi çocukları için çalışırken onlar gidiyor bu insanları katlediyorlar. Yani biz bunlara nasıl insan diyebiliriz? Nasıl Mazlum Gözenoğlu elinde kalemi, metresiyle inşaat mühendisi olarak vatanımıza, milletimize, devletimize faydalı olacak şekilde karakol inşaatı yapıyor. Bunların felsefesi budur. Çünkü kesinlikle bunlar insan istemezler. Herkes cahil kalsın, herkes bunlara katılsın, halkı daha iyi sömürsünler tek felsefeleri budur. Bu yüzden ben tekrar bu olayı yapan PKK terör örgütü ve yandaşları ve bu olayı savunan, destekleyen, seyirci kalan herkesi kınıyor ve lanetliyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çini ile telkari birleşti, ortaya birbirinden güzel eserler çıktı
YEREL HABERLER Çini ile telkari birleşti, ortaya birbirinden güzel ...
Mardin'de tilkiler sokakta yiyecek ararken görüntülendi
YEREL HABERLER Mardin'de tilkiler sokakta yiyecek ararken ...
'Tuvaletim geliyor' diyerek yolculuk yaptığı otobüsten kaçan akli dengesi yerinde olmayan gençten haber alınamıyor
YEREL HABERLER 'Tuvaletim geliyor' diyerek yolculuk yaptığı ...
Midyat’ta 646 gram esrar maddesi ele geçirdi
YEREL HABERLER Midyat’ta 646 gram esrar maddesi ele geçirdi
Midyat Telkari 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
YEREL HABERLER Midyat Telkari 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi yeni ...
Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü
YEREL HABERLER Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne ...
Mardin’in en büyük alışveriş merkezi marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’in en büyük alışveriş merkezi marka karmasını ...
Sahibinden satılık kilise bu kez yurt dışında açık arttırma ile satışa sunuldu
YEREL HABERLER Sahibinden satılık kilise bu kez yurt dışında açık ...
Vali Demirtaş, Kızıltepe’de okul müdürleri ile toplantı yaptı
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, Kızıltepe’de okul müdürleri ile ...
Artuklu ve Yeşilli ilçeleri arasında kalan yolda asfaltlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Artuklu ve Yeşilli ilçeleri arasında kalan yolda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.