Nusaybin’de 120 taekwondocu yeni kuşaklarına kavuştu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 120 taekwondocu yeni kuşaklarına kavuştu.

Nusaybin’de faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü SZGN Taekwondo Okulunda, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 4 ayda bir gerçekleştirilen kuşak sınavı yapıldı. Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, başarılı taekwondoculara yeni kuşaklarını bağladı. SZGN Taekwondo Okulunda düzenlenen kuşak sınavına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, Nusaybin Belediye Spor Kulüp Başkanı Necmeddin Kardaş, Taekwondo Kickboks Antrenörü Milli Sporcu Muhammed İsmail Sezgin, sporcular ve aileleri katıldı.

Taekwondo sporunun tanıtılmasından sonra üst kuşak sporcuları gösteri maçı düzenledi. Kuşak sınavının başlamasıyla birlikte Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Nusaybin Belediyesi sporcularının da içerisinde bulunduğu 120 sporcu, yeni kuşakları için kıyasıya mücadele etti. Taekwondo Kickboks Antrenörü Milli Sporcu Muhammed İsmail Sezgin’in sunumundan sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Gençlik ve Spor Müdürü Tekin, Belediye Spor kulüp Başkanı Kardaş ve Milli Sporcu Sezgin yeni kuşak almaya hak kazanan taekwondocuların kuşaklarını bağlayarak tebrik etti. Kaymakam Kayabaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle ilçede yapılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile yakında yapımına başlanacak bin kişilik spor salonu, 10 halı saha ve 10 basketbol potası yatırımlarına değinerek, belediye spor kompleksinden de tüm vatandaşların yararlanması için kapıların sonuna kadar halka açılacağını söyledi.

Nusaybin’de bu tür spor dallarının olması kendilerini daha çok mutlu ettiğini kaydeden Kayabaşı, “Hem kaymakamlık hem belediye olarak amatör spor dallarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözümüzün arkasındayız. Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım. Ancak Nusaybin’in farklı olduğun bir durum var. Bu kadar sporu yaşayan, sporu içinde hisseden başka bir yer görmedim. Futbol olsun basketbol olsun savunma sporları olsun inanılmaz bir teveccüh var. Bu beni hem mutlu ediyor aynı zamanda yeni yatırımlar için hırslandırıyor. Hayatım boyunca sporun bedensel bir aktiviteden ziyade birleştirici ruhu olduğuna inanıyorum. Bugün çok güzel bir ortama şahit oluyoruz. Lütfen ailelerimiz de çocuklarını mutlaka bir spor dalına yönlendirsinler. Spor derslerine engel olmaz aksine göreceksiniz ki sporla yaşayan spor disiplini ile yetişen çocuklar akademik çalışmalarda çok daha başarılı olacaktır. Eksik ne varsa biz karşılama sözünü veriyoruz. Benim için başarı sadece madalya değil ama bu yavrularımızın içerisinde mutlaka başarılı sporcular çıkacak, Avrupa’da, dünyada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklardır. Bu vesileyle tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda taekwondo sporcuları, kuşak sınavlarına katılarak kendilerine destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile birlikte taekwondo sporuna ait baş eğerek selamlaştı.

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