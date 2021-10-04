Şifa kaynağı yöresel tatlılar olan harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şifa kaynağı yöresel tatlılar olan harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

İHA

Şifa kaynağı yöresel tatlılar olan harire ve cevizli sucuk yapımı başladı

Mardin’in şifa kaynağı yöresel tatlıları harire ve cevizli sucuk yapımı başladı.
Vatandaşlar, 20’den fazla üzüm çeşidine sahip Mardin’de üzüm suyundan üretilen harire ve cevizli sucuk yapımı için kolları sıvadı. Doğal ve katkı maddesi içermeyen harire tatlısı ve cevizli sucuğun şifa kaynağı olduğu belirtildi. Mardin’de mevsiminin başlamasıyla üzüm bağı olan bütün evlerin damlarında harire, cevizli sucuk ve pestil yapılmaya başlandı. Sağlık açısından cevizli sucuk, enerji değeri yüksek proteinler de içeriyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde üzüm şırasından üretilen cevizli sucuğun önemli etkiye sahip olduğu bildirildi. Yıllardır dededen kalma mesleği devam ettirdiğini söyleyen kuruyemiş işletmecisi Halil Alkanoğlu, “Türkiye'deki, dünyadaki herkese hizmet vermeye devam edeceğim. Allah'ın izniyle. Üzümleri topluyoruz. Üzüm toplandıktan sonra sıkım aşamasına geçiyoruz. Sıkım aşaması bittikten sonra yaklaşık 23 saat üzümün şıradan harire kıvamına geçinceye kadar kaynatıyoruz. 3 saat kaynadıktan sonra biraz dinlendiriyoruz. Belirli bir dinlenmeden sonra biraz un katıyoruz katılaşsın diye. Sonra cevizleri karıştırıyoruz. Yapılan karışımın adına ‘Harire’ diyoruz biz Mardin'de” dedi.

“Harire Mardin'in yöresel tatlısıdır”
Doğal katkısız olduğunu belirten Alkanoğlu, “Herhangi bir katkı maddesi bulundurmuyor, saf üzümden yapılıyor. Belirli bir karıştırmadan sonra cevizlerimizi batırıyoruz. Mardin'in yöresel tatlısını halka sunuyoruz. Cevizli sucuk yapıyoruz. Bir de pestil yapılıyor. Aynı harire aşamasından bizim Mardin'de bez var üstüne döküyoruz. Pestil çıkarıyoruz. Pestilde Mardin'in yöresel tatlısıdır. O da cevizli sucuğun cevizsiz hali yufka gibi oluyor, açılıyor içine cevizleri dizip sarıp yiyorlar” diye konuştu.
Evin en büyük gelini olduğunu ifade eden Esra Bakay, “Harire yapıyoruz. Üzüm suyundan yapılıyor. Sadece üzüm suyu ve un koyuyoruz cevizli sucuk için. Bunun zorluğu ise tam 1 gün boyunca bununla uğraşıyoruz. 3 saat boyunca kaynatıyoruz. İlk başta üzümü basıp ondan sonra üzüm suyunu sıkıp çıkarıyoruz. Daha sonra 2 saat kadar kaynatıp harire yapıyoruz. Daha sonra cevizleri batırıp kurutmaya bırakıyoruz. 23 gün boyunca güneşin altında kuruyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin’de 120 taekwondocu yeni kuşaklarına kavuştu
YEREL HABERLER Nusaybin’de 120 taekwondocu yeni kuşaklarına kavuştu
Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki işçiler benim oğlum gibi ekmeklerinin peşindeydi" "Her şehit olduğunda acımız tazeleniyor"
YEREL HABERLER Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası: "Bingöl'deki ...
Çini ile telkari birleşti, ortaya birbirinden güzel eserler çıktı
YEREL HABERLER Çini ile telkari birleşti, ortaya birbirinden güzel ...
Mardin'de tilkiler sokakta yiyecek ararken görüntülendi
YEREL HABERLER Mardin'de tilkiler sokakta yiyecek ararken ...
'Tuvaletim geliyor' diyerek yolculuk yaptığı otobüsten kaçan akli dengesi yerinde olmayan gençten haber alınamıyor
YEREL HABERLER 'Tuvaletim geliyor' diyerek yolculuk yaptığı ...
Midyat’ta 646 gram esrar maddesi ele geçirdi
YEREL HABERLER Midyat’ta 646 gram esrar maddesi ele geçirdi
Midyat Telkari 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
YEREL HABERLER Midyat Telkari 11 Nolu Aile Sağlık Merkezi yeni ...
Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı
Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü
YEREL HABERLER Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.